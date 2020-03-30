Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полиции

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Патрульной полиции МВД опровергли информацию о том, что копы штрафуют водителей за отсутствие масок или наличие пассажиров в салоне.
Спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк разъяснил нам, в каких случаях полиция имеет право наложить штраф на водителя, передает «Сегодня».
«В своей машине можно ехать без маски, поскольку личный автомобиль не является общественным местом. Патрульные не имеют права останавливать автомобиль по этой причине. Также водитель личного транспорта может перевозить любое количество пассажиров, которое не превышает разрешенного (для легковушки – 3-4 человека плюс водитель)», – отметил он.
Для общественного транспорта правила иные – не более 50% сидячих мест. Это касается и такси – в нем, кроме водителя, может быть не более двух пассажиров. Причем маски для всех обязательны.
«Рекомендуем и в личном транспорте всем надевать маски, если в нем едет не семья, а друзья или знакомые, которые не проживают с вами вместе. И в любом случае, общаясь с патрульным, водитель обязан надеть маску – ведь полицейский не может знать о состоянии его здоровья», – акцентировал Роман Мартынюк.
Между тем врачи все же советуют пользоваться масками и дезинфекторами и в личном, и общественном транспорте, особенно если ваши попутчики – не члены семьи, а друзья, знакомые, соседи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве полностью завершился отопительный сезон9 ч. назад - 617 13
В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)Вчера, 20:01 - 4484 13
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазинов4 ч. назад - 772 8
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)6 ч. назад - 1531 8
Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грн7 ч. назад - 469 6
Индексация зарплаты в апреле: что нужно знать11 ч. назад - 18876
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньги7 ч. назад - 4724 5
В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)Вчера, 20:01 - 4484 13
Обновленный рейтинг МФО поможет оформить быстрый займ10 ч. назад - 3382
Ученые выяснили, почему коронавирус такой заразный17 ч. назад - 2632
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Позавчера, 11:44 - 3955 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2643
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5712 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19015 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1310