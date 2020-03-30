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Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полиции

Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полиции

В Патрульной полиции МВД опровергли информацию о том, что копы штрафуют водителей за отсутствие масок или наличие пассажиров в салоне.

Спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк разъяснил нам, в каких случаях полиция имеет право наложить штраф на водителя, передает «Сегодня».

«В своей машине можно ехать без маски, поскольку личный автомобиль не является общественным местом. Патрульные не имеют права останавливать автомобиль по этой причине. Также водитель личного транспорта может перевозить любое количество пассажиров, которое не превышает разрешенного (для легковушки – 3-4 человека плюс водитель)», – отметил он.

Для общественного транспорта правила иные – не более 50% сидячих мест. Это касается и такси – в нем, кроме водителя, может быть не более двух пассажиров. Причем маски для всех обязательны.

«Рекомендуем и в личном транспорте всем надевать маски, если в нем едет не семья, а друзья или знакомые, которые не проживают с вами вместе. И в любом случае, общаясь с патрульным, водитель обязан надеть маску – ведь полицейский не может знать о состоянии его здоровья», – акцентировал Роман Мартынюк.

Между тем врачи все же советуют пользоваться масками и дезинфекторами и в личном, и общественном транспорте, особенно если ваши попутчики – не члены семьи, а друзья, знакомые, соседи.

Справка Finance.ua:

  • За нарушение карантинных ограничений, в том числе за пребывание в общественных местах без надетой маски, предусмотрена административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
По материалам Сегодня
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