Apple показала свою защитную маску против COVID-19 (фото, видео)

В минувшие выходные генеральный директор Apple Тим Кук сообщил о том, что Apple разработала и уже приступила к производству специальных защитных масок Face Shield для медработников. Теперь компания поделилась краткой инструкцией по их использованию. В документе подробно описывается, как собирается маска, а также даётся адрес электронной почты, куда медики могут обращаться за дополнительной информацией.

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Самое интересное — это внешний вид защитной маски Apple, которая сильно напоминает те, что используются в строительстве и на производстве. В компании утверждают, что она может обезопасить медработников, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом COVID-19.



Фото: trashbox.ru

Преимуществом Face Shield является то, что её можно стерилизовать и использовать повторно. Маска совместима с такими веществами, как этанол 70%, изопропиловый спирт 70%, отбеливатель 6% и перекись водорода 3%.



Фото: trashbox.ru

Для разработки, производства и поставок защитных масок для работников здравоохранения были привлечены дизайнеры, инженеры Apple, а также партнёры компании — упаковщики и поставщики. Тим Кук надеется, что им удастся выпускать 1 млн масок в неделю, сборка осуществляется в США и Китае. На сегодняшний день первая партия Face Shield уже доставлена в больницу Кайзер (Санта-Клара, штат Калифорния), и отзывы врачей были положительными. Apple не исключает, что в дальнейшем сможет расширить доставку своих масок за пределы США.