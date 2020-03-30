Apple показала свою защитную маску против COVID-19 (фото, видео)

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В минувшие выходные генеральный директор Apple Тим Кук сообщил о том, что Apple разработала и уже приступила к производству специальных защитных масок Face Shield для медработников. Теперь компания поделилась краткой инструкцией по их использованию. В документе подробно описывается, как собирается маска, а также даётся адрес электронной почты, куда медики могут обращаться за дополнительной информацией.
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Самое интересное — это внешний вид защитной маски Apple, которая сильно напоминает те, что используются в строительстве и на производстве. В компании утверждают, что она может обезопасить медработников, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Фото: trashbox.ru
Преимуществом Face Shield является то, что её можно стерилизовать и использовать повторно. Маска совместима с такими веществами, как этанол 70%, изопропиловый спирт 70%, отбеливатель 6% и перекись водорода 3%.
Фото: trashbox.ru
Для разработки, производства и поставок защитных масок для работников здравоохранения были привлечены дизайнеры, инженеры Apple, а также партнёры компании — упаковщики и поставщики. Тим Кук надеется, что им удастся выпускать 1 млн масок в неделю, сборка осуществляется в США и Китае. На сегодняшний день первая партия Face Shield уже доставлена в больницу Кайзер (Санта-Клара, штат Калифорния), и отзывы врачей были положительными. Apple не исключает, что в дальнейшем сможет расширить доставку своих масок за пределы США.
Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020
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