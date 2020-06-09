День финансов, 15 июня: открытие авиасообщения, новые параметры для пенсионной системы, взятка в 6 млн долл.

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Понедельник, 15 июня: в небе, на дорогах и в кабинетах:
✈ Международное пассажирское авиасообщение – возобновляют. В Украине с 15 июня возобновляется регулярное международное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва. С 15 июня Украину готовы принимать Албания, США, Великобритания, Турция. А вот, что стоит ждать дальше.
📑 Пенсионную систему – обновляют. В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше. Министр социальной политики Лазебная сообщила, что будут думать над тем, что можно сделать для людей, у которых стаж более 40 лет.
📈 Рейтинг Украины – повышают. Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины с уровня Саа1 до В3 со стабильным прогнозом. В Минфине отметили, что Украина – единственное государство в мире, которому повысили кредитный рейтинг во время пандемии коронавируса.
🛁 Субсидии в Украине – переоформляют. Всем домохозяйствам в Украине, которые получали субсидию в прошлом отопительном периоде, следующее переоформление осуществят без дополнительного обращения людей. Во время карантина субсидий украинцев лишать не будут.
🤑 Кому готовы платить больше – рассказывают. Аналитики портала robota.ua собрали актуальные отрасли, профессии и самые высокие средние зарплаты в этих отраслях в период карантина в Украине. Вот топ-3 профессий с высокой средней заработной платой в опубликованных вакансиях – смотрите сами.
🚗 За скрытые номера – наказывают. За сокрытие номерного знака автомобиля для препятствия автоматической фиксации нарушений скорости даже может быть изъято транспортное средство. Если скрывается ГНЗ на авто полностью либо один или несколько символов и если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственности не избежать, уверяют в патрульной полиции.
👐 За рекордную взятку в 6 миллионов долларов – под стражу. Руководству НАБУ и САП 12 июня пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов. В причастности к коррупции подозревают трех человек. 15 июня суд взял под стражу второго фигуранта дела – заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко. Его арестовали на два месяца с правом выйти под залог.
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