Рынок труда на карантине: кому работодатели готовы платить больше

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Аналитики портала robota.ua собрали актуальные отрасли, профессии и самые высокие средние зарплаты в этих отраслях в период карантина в Украине.
Количество вакансий в сфере медицины на территории Украины в апреле 2020 уменьшилось вдвое (600-700 в феврале против около 300 в апреле). Стоит отметить, что уменьшение вакансий произошло после введения карантина.
Самыми популярными медицинскими профессиями по количеству вакансий были:
Гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa) значительно пострадал в период карантина, но некоторые работодатели в размещенных вакансиях предлагали достаточно высокие зарплаты работникам отрасли.
Самую высокую среднюю зарплату в отрасли HoReCa предлагали:
Отрасль “Спорт-красота-оздоровление” – одна из тех, которые были вынуждены выдержать паузу. Интересно, что в марте количество вакансий в Запорожье было в пределах 2-3; в апреле – 1-4 вакансии; в мае – 5-9 вакансий – ситуация улучшилась.
Топ-3 профессии с высокой средней заработной платой в опубликованных вакансиях:
В Житомире в период карантина работодатели предлагали кассирам в области торговли заработную плату 8 000+ грн, а сами кандидаты чаще всего указывали в резюме желаемую зарплату на уровне 9000-14 000 грн. Средняя зарплата (медиана) на этой позиции: по вакансиям – 8 500 грн, по резюме – 8 000 грн.
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В Киеве в этот период большинство работодателей готовы платить кассирам в торговле 10 000-12 000 грн, а кандидаты готовы работать за денежное вознаграждение в размере 9 000-15 000 грн. Средняя зарплата (медиана) по данной позиции: по вакансиям – 10 000 грн, за резюме – 12 000 грн.
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