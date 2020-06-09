Рекордная взятка в 6 миллионов долларов: суд взял под стражу второго фигуранта дела

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Руководству НАБУ и САП 12 июня пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов. В причастности к коррупции подозревают трех человек. 15 июня суд взял под стражу второго фигуранта дела – заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко. Его арестовали на два месяца с правом выйти под залог.
Высший антикоррупционный суд 15 июня принял решение об аресте первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, сообщает “Радио Свобода”.
Согласно решению, Ильяшенко будет находиться под стражей в течение 60 суток, то есть до 10 августа включительно.
Суд также определил альтернативную меру пресечения – подозреваемый может внести залог в размере 84 миллионов 80 тысяч гривен.
Если Ильяшенко внесет залог, он будет вынужден соблюдать следующие обязанности: прибывать к следователю по вызову; не покидать пределы Киева без разрешения следователя или прокурора; носить электронный браслет.
Накануне фигуранта дела уволили с занимаемой должности.
Что известно о других подозреваемых. 14 июня ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу. Как альтернативу ему определили залог в 40,3 миллиона гривен.
Третий из задержанных фигурантов – бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины. Его в САП называли “доверенным лицом экс-министра экологии”. Сейчас имя и фамилию его не обнародуют. Однако 14 июня его адвокат заявил, что у его подзащитного диагностировали коронавирус.
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