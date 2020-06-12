Субсидии в Украине: что ждет потребителей после карантина

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Всем домохозяйствам в Украине, которые получали субсидию в прошлом отопительном периоде, следующее переоформление осуществят без дополнительного обращения людей. Во время карантина субсидий украинцев лишать не будут.
Об этом рассказал в эфире канала “Украина 24” заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
“Верховная Рада еще в марте приняла закон, который, во-первых, запретил организациям-поставщикам услуг применять пеню, начисление штрафов, а также других вещей, и отключать от услуг ЖКХ в случае несвоевременного внесения платы. Во-вторых, запрещено в период карантина лишать права на получение субсидии”, – напомнил Музыченко.
В-третьих, по его словам, всем домохозяйствам, которые получали субсидию в прошлом отопительном периоде, то есть по состоянию на апрель 2020 года включительно, следующее переоформление осуществят без дополнительного обращения людей – исключительно по имеющейся информации в органах социальной защиты населения.
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