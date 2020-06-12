Субсидии в Украине: что ждет потребителей после карантина

Всем домохозяйствам в Украине, которые получали субсидию в прошлом отопительном периоде, следующее переоформление осуществят без дополнительного обращения людей. Во время карантина субсидий украинцев лишать не будут.

Об этом рассказал в эфире канала “Украина 24” заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

“Верховная Рада еще в марте приняла закон, который, во-первых, запретил организациям-поставщикам услуг применять пеню, начисление штрафов, а также других вещей, и отключать от услуг ЖКХ в случае несвоевременного внесения платы. Во-вторых, запрещено в период карантина лишать права на получение субсидии”, – напомнил Музыченко.

В-третьих, по его словам, всем домохозяйствам, которые получали субсидию в прошлом отопительном периоде, то есть по состоянию на апрель 2020 года включительно, следующее переоформление осуществят без дополнительного обращения людей – исключительно по имеющейся информации в органах социальной защиты населения.

Справка Finance.ua:

В Министерстве социальной политики заявили, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию. Но если обнаружат ложные сведения и обстоятельства, указанные субсидиантом в документах, при которых семья не имеет права на субсидию, со следующего месяца ее лишают предоставленной денежной помощи.

В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум, от которого зависит размер пенсий и других социальных выплат.

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