Moody's повысило рейтинг Украины

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Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины с уровня Саа1 до В3 со стабильным прогнозом. В Минфине отметили, что Украина – единственное государство в мире, которому повысили кредитный рейтинг во время пандемии коронавируса.
Об этом сообщают сайт агентства и пресс-служба Министерства финансов Украины.
Украина поднялась в рейтинге долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства стран после подписания новой программы с МВФ Stand-bу в размере 5 млрд долларов и получения первого транша от МВФ на 2,1 млрд долларов.
В Moody’s считают, что помощь от МВФ смягчит проблему краткосрочного финансирования Украины и гарантий улучшения внешней уязвимости, а также поможет закрепить прогресс в реформах, достигнутый в последние годы.
Отмечается, что новая программа МВФ разблокирует дополнительную финансовую помощь от Всемирного банка и Европейского Союза. Общая сумма, на которую может рассчитывать Украина, достигает 8,6 млрд долларов.
“Дополнительное многостороннее финансирование жизненно важно для Украины, поскольку ее потребности в финансировании резко возросли, учитывая заметное ухудшение макроэкономических условий в стране”, – говорится в сообщении.
По прогнозам Moody’s, ВВП Украины в этом году сократится на 4,5%, а дефицит государственного бюджета увеличится до 7,5% (по сравнению с 2% в 2019 году).
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