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Как изменились цены на аренду жилья по регионам (инфографика)

Как изменились цены на аренду жилья по регионам (инфографика)

Государственная служба статистики обнародовала данные о стоимости месячной аренды 1-комнатной квартиры по областям Украины. В мае 2020 года по сравнению с февралем аренда подешевела на 0,9% – до 3777 грн.

Информация размещена на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, более всего аренда подешевела в Одесской области – на 7,0% – до 4979 грн.

Но в областях Западной Украины жилье подорожало, в частности, в Волынской области – на 4,8% – до 2932 грн.

В мае на первом месте по стоимости аренды – город Киев – 7309 грн. Далее идут Одесская (4979 грн) и Львовская области – 4738 грн.

Самые дешевые квартиры – в Ивано-Франковской области (2366 грн.), Сумской области (2149 грн) и Луганской области (2069 грн).

Справка Finance.ua:

  • Карантин довольно мягко повлиял на рынок первичной и вторичной недвижимости, серьезных катаклизмов не произошло. Об этом рассказал аналитик SV Development Сергей Костецкий на вебинаре “FinUpdate 7:Куда инвестировать в 2020 году”.
  • Ранее сообщалось, что карантин в Украине стал настоящим вызовом для рынка аренды жилья. Только 15% украинцев могут позволить себе снимать квартиру длительное время, не работая. В связи с этим цены на аренду жилья в Украине постепенно снижаются.
  • Цены на аренду загородных домов выросли: предложение аренды загородных домов в Киевской области за прошлый месяц выросло на 5% по сравнению с мартом 2019 года, а цены – более чем на 50%.
  • Почти в половине регионов страны стали чаще предлагать в аренду небольшие дома – до четырех комнат.

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По материалам Finance.UA
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