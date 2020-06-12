Как изменились цены на аренду жилья по регионам (инфографика)

Государственная служба статистики обнародовала данные о стоимости месячной аренды 1-комнатной квартиры по областям Украины. В мае 2020 года по сравнению с февралем аренда подешевела на 0,9% – до 3777 грн.

Информация размещена на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, более всего аренда подешевела в Одесской области – на 7,0% – до 4979 грн.

Но в областях Западной Украины жилье подорожало, в частности, в Волынской области – на 4,8% – до 2932 грн.

В мае на первом месте по стоимости аренды – город Киев – 7309 грн. Далее идут Одесская (4979 грн) и Львовская области – 4738 грн.

Самые дешевые квартиры – в Ивано-Франковской области (2366 грн.), Сумской области (2149 грн) и Луганской области (2069 грн).

Справка Finance.ua:

Карантин довольно мягко повлиял на рынок первичной и вторичной недвижимости, серьезных катаклизмов не произошло. Об этом рассказал аналитик SV Development Сергей Костецкий на вебинаре “FinUpdate 7:Куда инвестировать в 2020 году”.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине стал настоящим вызовом для рынка аренды жилья. Только 15% украинцев могут позволить себе снимать квартиру длительное время, не работая. В связи с этим цены на аренду жилья в Украине постепенно снижаются.

Цены на аренду загородных домов выросли: предложение аренды загородных домов в Киевской области за прошлый месяц выросло на 5% по сравнению с мартом 2019 года, а цены – более чем на 50%.