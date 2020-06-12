Как изменились цены на аренду жилья по регионам (инфографика)

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Государственная служба статистики обнародовала данные о стоимости месячной аренды 1-комнатной квартиры по областям Украины. В мае 2020 года по сравнению с февралем аренда подешевела на 0,9% – до 3777 грн.
Информация размещена на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, более всего аренда подешевела в Одесской области – на 7,0% – до 4979 грн.
Но в областях Западной Украины жилье подорожало, в частности, в Волынской области – на 4,8% – до 2932 грн.
В мае на первом месте по стоимости аренды – город Киев – 7309 грн. Далее идут Одесская (4979 грн) и Львовская области – 4738 грн.
Самые дешевые квартиры – в Ивано-Франковской области (2366 грн.), Сумской области (2149 грн) и Луганской области (2069 грн).
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