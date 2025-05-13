Обязательная регистрация собак (сумма) — Finance.ua

Обязательная регистрация собак (сумма) Сегодня 19:33 — Личные финансы

Обязательная регистрация собак (сумма)

Недавно появилась информация, что некоторые украинцы должны пройти процедуру регистрации своих домашних любимцев. Однако на самом деле это требование не ново, и действует оно еще с 2007 года. С 12 мая только появилась возможность сделать это через ЦПАУ.

Кому нужно пройти процедуру регистрации домашних животных

Украинцам сообщили о новой возможности — официальной регистрации домашних любимцев в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) столицы. Официально сервис заработал в понедельник, 12 мая.

В настоящее время обязательной регистрации подлежат только собаки. А вот кошек владельцы могут зарегистрировать по собственному желанию. Регистрация важна с точки зрения безопасности. В случае, если животное потеряется, данные в реестре значительно облегчат процесс его возвращения. К тому же точная информация о количестве животных в городе позволяет:

контролировать соблюдение ветеринарных и санитарных норм;

лучше планировать инфраструктуру, связанную с содержанием животных.

В Киевской городской больнице ветеринарной медицины уточнили, что регистрировать животных нужно именно жителям Киева, других населенных пунктов области это требование не касается.

Владельцам собак процедуру следует пройти в течение 30 дней с момента начала пребывания животного в столице.

Хотя согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях действительно существует ответственность за содержание незарегистрированных собак, на практике штрафы налагать скорее всего не будут. Ведь практически установить, сколько животное находится в городе, практически нереально.

Начиная с 12 мая 2025 г., чтобы зарегистрировать домашнее животное через ЦПАУ, нужно предоставить:

напечатанное фото любимца;

квитанцию ​​об уплате административного сбора;

заполненное и подписанное заявление по форме 1 «Регистрация домашних животных»;

по возможности — копию ветеринарного паспорта, где указаны данные владельца, описание животного, его идентификационные сведения и информация о последней прививке против бешенства.

Согласно информации на сайте ЦПАУ, услуга предоставляется в течение 15 календарных дней.

Стоимость регистрации одного животного составляет 210 гривен.

После завершения процедуры животному присваивается уникальный идентификационный номер, а владелец получает свидетельство, подтверждающее право владения любимцем.

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