Обязательная регистрация собак (сумма) — Finance.ua

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Обязательная регистрация собак (сумма)

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Обязательная регистрация собак (сумма)
Обязательная регистрация собак (сумма)
Недавно появилась информация, что некоторые украинцы должны пройти процедуру регистрации своих домашних любимцев. Однако на самом деле это требование не ново, и действует оно еще с 2007 года. С 12 мая только появилась возможность сделать это через ЦПАУ.
Кому нужно пройти процедуру регистрации домашних животных
Украинцам сообщили о новой возможности — официальной регистрации домашних любимцев в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) столицы. Официально сервис заработал в понедельник, 12 мая.
В настоящее время обязательной регистрации подлежат только собаки. А вот кошек владельцы могут зарегистрировать по собственному желанию. Регистрация важна с точки зрения безопасности. В случае, если животное потеряется, данные в реестре значительно облегчат процесс его возвращения. К тому же точная информация о количестве животных в городе позволяет:
  • контролировать соблюдение ветеринарных и санитарных норм;
  • лучше планировать инфраструктуру, связанную с содержанием животных.
В Киевской городской больнице ветеринарной медицины уточнили, что регистрировать животных нужно именно жителям Киева, других населенных пунктов области это требование не касается.
Владельцам собак процедуру следует пройти в течение 30 дней с момента начала пребывания животного в столице.
Хотя согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях действительно существует ответственность за содержание незарегистрированных собак, на практике штрафы налагать скорее всего не будут. Ведь практически установить, сколько животное находится в городе, практически нереально.
Начиная с 12 мая 2025 г., чтобы зарегистрировать домашнее животное через ЦПАУ, нужно предоставить:
  • напечатанное фото любимца;
  • квитанцию ​​об уплате административного сбора;
  • заполненное и подписанное заявление по форме 1 «Регистрация домашних животных»;
  • по возможности — копию ветеринарного паспорта, где указаны данные владельца, описание животного, его идентификационные сведения и информация о последней прививке против бешенства.
Согласно информации на сайте ЦПАУ, услуга предоставляется в течение 15 календарных дней.
Стоимость регистрации одного животного составляет 210 гривен.
После завершения процедуры животному присваивается уникальный идентификационный номер, а владелец получает свидетельство, подтверждающее право владения любимцем.
По материалам:
Novyny.live
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