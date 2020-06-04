Число официальных безработных в Украине превысило полмиллиона человек

Количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

«На сегодня количество зарегистрированных безработных – это более 514 тысяч человек. Для сравнения: по состоянию на 12 марта, когда мы ввели карантин, это было 361 тысяча … Получили статус безработного с начала карантина 276 тысяч человек. На сегодня трудоустроено 142,7 тысячи человек из тех, кто получил статус безработного», – сказал он.

В Киевском городском центре занятости по состоянию на 1 июня на учете состоит 22,7 тысячи безработных, что в 2,7 раза больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Кто имеет право на пособие по частичной безработице: застрахованные лица, с которыми работодатель оформил трудовые отношения.

Справка Finance.ua:

Украинцам, которые потеряли работу и состояли на учете в центре занятости, можно обращаться в орган соцзащиты населения и подавать документы, чтобы получить субсидию.

В Минэкономики рассказали, как получить помощь по частичной безработице, предусмотренную для поддержки работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность из-за карантина.

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции (Центра занятости), по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подать такие документы.

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