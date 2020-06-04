Число официальных безработных в Украине превысило полмиллиона человек

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Количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.«На сегодня количество зарегистрированных безработных – это более 514 тысяч человек. Для сравнения: по состоянию на 12 марта, когда мы ввели карантин, это было 361 тысяча … Получили статус безработного с начала карантина 276 тысяч человек. На сегодня трудоустроено 142,7 тысячи человек из тех, кто получил статус безработного», – сказал он.
В Киевском городском центре занятости по состоянию на 1 июня на учете состоит 22,7 тысячи безработных, что в 2,7 раза больше, чем на соответствующую дату прошлого года.
Кто имеет право на пособие по частичной безработице: застрахованные лица, с которыми работодатель оформил трудовые отношения.
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