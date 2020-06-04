В Киеве зарегистрировали 22,7 тысячи безработных

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В Киевском городском центре занятости по состоянию на 1 июня на учете состоит 22,7 тысячи безработных, что в 2,7 раза больше, чем на соответствующую дату прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости (КМЦЗ).
«В первую очередь работу потеряли те, кто работал в отраслях, деятельность которых была остановлена во время карантина. Также в КГЦЗ обратилось большое количество людей, которые официально не работали длительное время, которые, возможно, были заняты в теневом секторе экономики», – сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.
Так, среди безработных, состоящих на учете, преобладают бывшие работники:
В период ослабления карантина количество вакансий постепенно увеличивается. Так, количество актуальных вакансий по состоянию на 1 июня 2020 года составило 9,6 тысячи единиц.
«Трудоустраивались безработные на должности директоров предприятий и начальников отделов, специалистов, главных бухгалтеров и бухгалтеров, менеджеров разных направлений (продаж, административной деятельности, в розничной торговле и т. п), инженеров и экономистов», – рассказали в КГЦЗ.
Также трудоустраивались безработные по таким рабочим профессиям, как: водитель, продавец, слесарь, охранник и тому подобное.
Столичная служба занятости продолжает активную работу с предприятиями, которые обращаются по вопросам предоставления помощи по частичной безработице.
«По состоянию на 04.06.2020 года 256 субъектам малого и среднего бизнеса оказана помощь по частичной безработице. Таким образом работодателям удалось сохранить рабочие места почти для 7000 тысяч работающих», – проинформировали в ведомстве.
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