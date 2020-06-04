Достройка Дарницкого моста в Киеве обойдется в 1,2 миллиарда (фото)

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Стоимость работ по завершению строительства железнодорожно-автомобильного моста через реку Днепр в Киеве составляет 1,2 миллиарда гривен. Еще 500 миллионов гривен пойдет на погашение долгов перед подрядчиком.
Детальный перечень работ включает строительство автодорожной развязки с Днепровской набережной на левом берегу, достройку сетей освещения, завершение строительства автодороги от железнодорожной платформы “Левый берег” до ул. Привокзальной и завершение строительства водопровода длиной 1,2 км.
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По словам первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, окончательная стоимость достройки автомобильной составляющей может быть определена только после корректировки проектно-сметной документации.
“Технического аудита не было семь лет, непонятно, в каком состоянии конструкции”, – говорит советник киевского городского головы Максим Бахматов.
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