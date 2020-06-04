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Достройка Дарницкого моста в Киеве обойдется в 1,2 миллиарда (фото)

Достройка Дарницкого моста в Киеве обойдется в 1,2 миллиарда (фото)

Стоимость работ по завершению строительства железнодорожно-автомобильного моста через реку Днепр в Киеве составляет 1,2 миллиарда гривен. Еще 500 миллионов гривен пойдет на погашение долгов перед подрядчиком.

Детальный перечень работ включает строительство автодорожной развязки с Днепровской набережной на левом берегу, достройку сетей освещения, завершение строительства автодороги от железнодорожной платформы “Левый берег” до ул. Привокзальной и завершение строительства водопровода длиной 1,2 км.

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По словам первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, окончательная стоимость достройки автомобильной составляющей может быть определена только после корректировки проектно-сметной документации.

“Технического аудита не было семь лет, непонятно, в каком состоянии конструкции”, – говорит советник киевского городского головы Максим Бахматов.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось: мосты, которые достроят и отремонтируют в первую очередь. Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) считает, что в 2020 году приоритетными для ремонта и строительства являются мостовые переходы в Запорожье, Николаеве и Кременчуге.
По материалам Економічна Правда
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