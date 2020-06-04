Зеленский подключил Шмыгаля к решению вопроса "Укрбуда"

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Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мероприятий по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании “Укрбуд”.
Об этом говорится в ответе на петицию инвесторов жилых комплексов “Укрбуда”.
“Вопрос защиты инвестиций как бизнеса, так и простых граждан Украины является одним из приоритетов моей деятельности. Любые бюрократические злоупотребления со стороны органов государственной власти и местного самоуправления недопустимы и должны быть устранены”, – заявил Зеленский.
22 мая на сайте президента петиция, в которой Владимира Зеленского просят посодействовать снятию искусственных ограничений со стороны чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции, КГГА и Киевсовета, Минобороны для передачи ХК “Киевгорстрой” жилых комплексов корпорации “Укрбуд” и их достройки, набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Зеленского попросили поручить первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову провести соответствующие совещания, а также осуществить необходимые другие действия с представителями вышеуказанных органов власти и местного самоуправления, направленные на скорейшее урегулирование спорных вопросов и возобновление процесса передачи объектов строительства ЖК “Укрбуд” для запуска строительства.
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