Зеленский подключил Шмыгаля к решению вопроса "Укрбуда"

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мероприятий по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании “Укрбуд”.

Об этом говорится в ответе на петицию инвесторов жилых комплексов “Укрбуда”.

“Вопрос защиты инвестиций как бизнеса, так и простых граждан Украины является одним из приоритетов моей деятельности. Любые бюрократические злоупотребления со стороны органов государственной власти и местного самоуправления недопустимы и должны быть устранены”, – заявил Зеленский.

22 мая на сайте президента петиция, в которой Владимира Зеленского просят посодействовать снятию искусственных ограничений со стороны чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции, КГГА и Киевсовета, Минобороны для передачи ХК “Киевгорстрой” жилых комплексов корпорации “Укрбуд” и их достройки, набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Зеленского попросили поручить первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову провести соответствующие совещания, а также осуществить необходимые другие действия с представителями вышеуказанных органов власти и местного самоуправления, направленные на скорейшее урегулирование спорных вопросов и возобновление процесса передачи объектов строительства ЖК “Укрбуд” для запуска строительства.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией “Укрбуд”.

Кличко заявил, что слова Президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов “Укрбуда”, “как минимум некорректны”.