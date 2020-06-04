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ПФУ направил на выплату пенсий июня еще 4,3 миллиарда

ПФУ направил на выплату пенсий июня еще 4,3 миллиарда

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – сообщают в ведомстве.

Сколько направили:

  • на пенсионные выплаты направлено 4,3 млрд грн.
  • обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 11,4 млрд грн.


Инфографика Пенсионного фонда

Справка Finance.ua:

  • Депутаты Верховной Рады Украины приняли законодательный акт, согласно которому значительно увеличены размеры социальных выплат.
  • Правительство анонсировало автоматическое начисление пенсий. Будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически через электронные кабинеты на портале административных услуг Пенсионного фонда.
  • Минимальную пенсию в 2020 году будут повышать в два этапа: первый этап повышений будет с 1 июля, второй – с 1 декабря. Такой перерасчет пенсий связан с увеличением прожиточного минимума, к которому эти пенсии непосредственно “привязаны”.

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По материалам Finance.UA
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