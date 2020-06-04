ПФУ направил на выплату пенсий июня еще 4,3 миллиарда

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – сообщают в ведомстве.

Сколько направили:

на пенсионные выплаты направлено 4,3 млрд грн.

обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 11,4 млрд грн.



Инфографика Пенсионного фонда

Справка Finance.ua:

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законодательный акт, согласно которому значительно увеличены размеры социальных выплат.

Правительство анонсировало автоматическое начисление пенсий. Будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически через электронные кабинеты на портале административных услуг Пенсионного фонда.

Минимальную пенсию в 2020 году будут повышать в два этапа: первый этап повышений будет с 1 июля, второй – с 1 декабря. Такой перерасчет пенсий связан с увеличением прожиточного минимума, к которому эти пенсии непосредственно “привязаны”.

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