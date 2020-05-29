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Когда работодатель вправе отстранить работника от работы - ответ Гоструда

Когда работодатель вправе отстранить работника от работы - ответ Гоструда

Отстранение от работы, в отличие от прекращения трудового договора, означает временное отстранение работника от работы, должности в случаях, предусмотренных законодательством. При этом место работы сохраняется, а заработная плата – нет.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Ивано-Франковской области.

Как отмечается, отстранение работника от работы может предварять увольнение работника.

Что означает отстранение от работы:

  • это временное лишение работника, находящегося в трудовых правоотношениях с предприятием, учреждением, организацией, возможности реально осуществлять право на труд по решению уполномоченных на это компетентных органов по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
  • в это время трудовой договор продлевается, но работник временно к работе не допускается;
  • на период отстранения от работы за работником сохраняется его рабочее место.

В каких случаях допускается отстранение работников от работы:

  • в случае появления на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или токсического опьянения;
  • отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа i проверки знаний по охране труда и противопожарной охраны;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством.

После окончания срока отстранения от работы:

  • работника могут допустить к работе;
  • перевести на другую работу;
  • уволить.

Справка Finance.ua:

  • Количество безработных за неделю возросло на 16,6 тыс. человек – до 511,267 тысяч, что почти на 69% больше по сравнению с показателем на 1 июня 2019 года. 424,9 тыс. украинцев получают пособие по безработице.
  • С 28 апреля 2020 года действует новый порядок, согласно которому работодатели могут обращаться за помощью по частичной безработице.
  • Кабмин ожидает роста уровня безработицы в Украине в 2020 году. По прогнозам, безработица может вырасти до 9,5%.

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По материалам Finance.UA
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