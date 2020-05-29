Когда работодатель вправе отстранить работника от работы - ответ Гоструда

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Отстранение от работы, в отличие от прекращения трудового договора, означает временное отстранение работника от работы, должности в случаях, предусмотренных законодательством. При этом место работы сохраняется, а заработная плата – нет.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Ивано-Франковской области.
Как отмечается, отстранение работника от работы может предварять увольнение работника.
Что означает отстранение от работы:
В каких случаях допускается отстранение работников от работы:
После окончания срока отстранения от работы:
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