Из-за карантина украинцы пересмотрели свои платежные привычки (исследование)

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Во время карантина украинцы стали чаще платить за услуги и товары онлайн.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании EasyPay.
Как отмечается в исследовании, из-за карантина украинцам приходится пересматривать свои традиционные платежные привычки. Так, для онлайн-оплат число транзакций выросло в 18-ти категориях, а для оплат через терминалы — только в 5-ти.
По сравнению с январем, февралем и первой половиной марта 2020 года, в период с 16 марта по 30 апреля резко возрос оборот в категориях «Бюджетные платежи», «Кредитные организации» и «Коммунальные платежи», сообщают аналитики.
Средний чек активнее вырос у оффлайн-платежей: позитивная динамика отмечается в 23 категориях оплат через терминалы против 16 категорий онлайн-оплат.
Для оплат через терминалы больше всего средний чек увеличился в категории «Страхование» (на 101%). Для онлайн-оплат — в категориях «Страхование» (на 75%), «Денежные переводы» (на 53%) и «Онлайн-купоны» (40%).
В некоторых категориях средний чек вырос на фоне снижения общего количества транзакций. Например, в категории «Здравоохранение» число онлайн-транзакций уменьшилось на 43%, но средний чек вырос с 270 грн до 379 грн.
Топ-10 категорий оплат онлайн во время карантина по обороту:
Что украинцы чаще всего оплачивают через оффлайн-терминалы:
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