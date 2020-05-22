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Из-за карантина украинцы пересмотрели свои платежные привычки (исследование)

Из-за карантина украинцы пересмотрели свои платежные привычки (исследование)

Во время карантина украинцы стали чаще платить за услуги и товары онлайн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании EasyPay.

Как отмечается в исследовании, из-за карантина украинцам приходится пересматривать свои традиционные платежные привычки. Так, для онлайн-оплат число транзакций выросло в 18-ти категориях, а для оплат через терминалы — только в 5-ти.

По сравнению с январем, февралем и первой половиной марта 2020 года, в период с 16 марта по 30 апреля резко возрос оборот в категориях «Бюджетные платежи», «Кредитные организации» и «Коммунальные платежи», сообщают аналитики.

Средний чек активнее вырос у оффлайн-платежей: позитивная динамика отмечается в 23 категориях оплат через терминалы против 16 категорий онлайн-оплат.

Для оплат через терминалы больше всего средний чек увеличился в категории «Страхование» (на 101%). Для онлайн-оплат — в категориях «Страхование» (на 75%), «Денежные переводы» (на 53%) и «Онлайн-купоны» (40%).

В некоторых категориях средний чек вырос на фоне снижения общего количества транзакций. Например, в категории «Здравоохранение» число онлайн-транзакций уменьшилось на 43%, но средний чек вырос с 270 грн до 379 грн.

Топ-10 категорий оплат онлайн во время карантина по обороту:

  • кредитные организации (27%);
  • сервис пополнения карты (26%);
  • мобильная связь (15%);
  • коммунальные платежи (11%);
  • перевод с карты на карту (11%);
  • интернет (5%);
  • интернет и ТВ (1%);
  • бюджетные платежи (1%);
  • кредиты (банки) (1%);
  • адресные платежи (1%).

Что украинцы чаще всего оплачивают через оффлайн-терминалы:

  • пополнение карт (56%);
  • мобильная связь (18%);
  • кредиты (банки) (8%);
  • игры (7%);
  • коммунальные платежи (7%);
  • кредитные организации (6%);
  • интернет (4%);
  • интернет и ТВ (2%);
  • телевидение (1%);
  • другие услуги (1%).

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о возобновлении диалога с платежной системой PayPal относительно ее захода в Украину.
  • Как ранее сообщали в НБУ, украинцы уверенно отдают предпочтение безналичным операциям с использованием платежных карт. Общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом квартале 2020 года составило 1385,3 млн шт., а их сумма – 920,5 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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