Из-за карантина украинцы пересмотрели свои платежные привычки (исследование)

Во время карантина украинцы стали чаще платить за услуги и товары онлайн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании EasyPay.

Как отмечается в исследовании, из-за карантина украинцам приходится пересматривать свои традиционные платежные привычки. Так, для онлайн-оплат число транзакций выросло в 18-ти категориях, а для оплат через терминалы — только в 5-ти.

По сравнению с январем, февралем и первой половиной марта 2020 года, в период с 16 марта по 30 апреля резко возрос оборот в категориях «Бюджетные платежи», «Кредитные организации» и «Коммунальные платежи», сообщают аналитики.

Средний чек активнее вырос у оффлайн-платежей: позитивная динамика отмечается в 23 категориях оплат через терминалы против 16 категорий онлайн-оплат.

Для оплат через терминалы больше всего средний чек увеличился в категории «Страхование» (на 101%). Для онлайн-оплат — в категориях «Страхование» (на 75%), «Денежные переводы» (на 53%) и «Онлайн-купоны» (40%).

В некоторых категориях средний чек вырос на фоне снижения общего количества транзакций. Например, в категории «Здравоохранение» число онлайн-транзакций уменьшилось на 43%, но средний чек вырос с 270 грн до 379 грн.

Топ-10 категорий оплат онлайн во время карантина по обороту:

кредитные организации (27%);

сервис пополнения карты (26%);

мобильная связь (15%);

коммунальные платежи (11%);

перевод с карты на карту (11%);

интернет (5%);

интернет и ТВ (1%);

бюджетные платежи (1%);

кредиты (банки) (1%);

адресные платежи (1%).

Что украинцы чаще всего оплачивают через оффлайн-терминалы:

пополнение карт (56%);

мобильная связь (18%);

кредиты (банки) (8%);

игры (7%);

коммунальные платежи (7%);

кредитные организации (6%);

интернет (4%);

интернет и ТВ (2%);

телевидение (1%);

другие услуги (1%).

Справка Finance.ua:

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о возобновлении диалога с платежной системой PayPal относительно ее захода в Украину.

Как ранее сообщали в НБУ , украинцы уверенно отдают предпочтение безналичным операциям с использованием платежных карт. Общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом квартале 2020 года составило 1385,3 млн шт., а их сумма – 920,5 млрд грн.

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