Правительство возобновило диалог о приходе PayPal в Украину

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В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о возобновлении диалога с платежной системой PayPal о возможности ее захода в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба министерства на странице в FACEBOOK.
“Работаем над тем, чтобы популярные международные онлайн-площадки и сервисы стали доступными для украинцев. Минцифры уже возобновило диалог с PayPal”, – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в январе этого года Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту компании с предложением работать в Украине и получил ответ, что такая возможность рассматривается.
“Также рассматриваем вариант заведения в Украину платежных систем Stripe и Vapulus, чтобы украинцы могли без посредников пользоваться онлайн-маркетами, такими как Amazon.com, eBay, Etsy”, – добавили в министерстве.
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