Правительство возобновило диалог о приходе PayPal в Украину

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о возобновлении диалога с платежной системой PayPal о возможности ее захода в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба министерства на странице в FACEBOOK.

“Работаем над тем, чтобы популярные международные онлайн-площадки и сервисы стали доступными для украинцев. Минцифры уже возобновило диалог с PayPal”, – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в январе этого года Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту компании с предложением работать в Украине и получил ответ, что такая возможность рассматривается.

“Также рассматриваем вариант заведения в Украину платежных систем Stripe и Vapulus, чтобы украинцы могли без посредников пользоваться онлайн-маркетами, такими как Amazon.com, eBay, Etsy”, – добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

PayPal – международная электронная платежная система, основанная в 2000 году в США .

Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. Они могут осуществляться в долларах США , евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.

Бывший министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявлял, что международная платежная система PayPal пока не работает в Украине, поскольку не видит перспектив.