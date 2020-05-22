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Правительство возобновило диалог о приходе PayPal в Украину

Правительство возобновило диалог о приходе PayPal в Украину

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о возобновлении диалога с платежной системой PayPal о возможности ее захода в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба министерства на странице в FACEBOOK.

“Работаем над тем, чтобы популярные международные онлайн-площадки и сервисы стали доступными для украинцев. Минцифры уже возобновило диалог с PayPal”, – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в январе этого года Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту компании с предложением работать в Украине и получил ответ, что такая возможность рассматривается.

“Также рассматриваем вариант заведения в Украину платежных систем Stripe и Vapulus, чтобы украинцы могли без посредников пользоваться онлайн-маркетами, такими как Amazon.com, eBay, Etsy”, – добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • PayPal – международная электронная платежная система, основанная в 2000 году в США.
  • Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. Они могут осуществляться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.
  • Бывший министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявлял, что международная платежная система PayPal пока не работает в Украине, поскольку не видит перспектив.
  • Ранее директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз заявил, что Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке. По его словам, есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания решила для себя пока что не выходить на украинский рынок.
По материалам Finance.UA
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