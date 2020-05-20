Украинцы стали чаще рассчитываться картами - НБУ

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Украинцы уверенно отдают предпочтение безналичным операциям с использованием платежных карт.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“В первом квартале этого года дополнительным фактором, способствовавшим отказу населения от наличных денег, было распространение пандемии коронавируса и связанная с этим активная кампания Национального банка и банков в поддержку онлайн операций”, – говорится в сообщении.
Операции с платежными картами:
Анализ распределения безналичных операций по их видам:
Так, в марте 2020 года для операций было использовано 8,9 млн бесконтактных платежных карт. Это на 16,0% больше по сравнению с январем 2020 года. Количество активных токенизированных платежных карт в марте 2020 года составило почти 2,5 млн шт. Это на 11,2% больше, если сравнивать с январем 2020 года.
В то же время безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карт составляли почти половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (по 49,1% и 48,7% соответственно).
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