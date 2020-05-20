Украинцы стали чаще рассчитываться картами - НБУ

Украинцы уверенно отдают предпочтение безналичным операциям с использованием платежных карт.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“В первом квартале этого года дополнительным фактором, способствовавшим отказу населения от наличных денег, было распространение пандемии коронавируса и связанная с этим активная кампания Национального банка и банков в поддержку онлайн операций”, – говорится в сообщении.

Операции с платежными картами:

общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом квартале 2020 года составило 1385,3 млн шт., а их сумма – 920,5 млрд грн;

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество указанных операций выросло на 24,5%, а сумма – на 15,6%;

количество безналичных операций составляло 1 183,2 млн шт. (85,4% всех операций), а сумма – 503 млрд грн или 54,6% от суммы всех операций с картами (в прошлом году, по итогам первого квартала, показатель составил 49,7%);

Анализ распределения безналичных операций по их видам:

в январе–марте 2020 года, как и ранее, наибольшее количество операций с использованием карт приходилось на расчеты в торговых сетях – 50,3%;

по сумме доминировали переводы с карты на карту – 41,3% (средний чек одной такой операции составил 1505 грн).

Так, в марте 2020 года для операций было использовано 8,9 млн бесконтактных платежных карт. Это на 16,0% больше по сравнению с январем 2020 года. Количество активных токенизированных платежных карт в марте 2020 года составило почти 2,5 млн шт. Это на 11,2% больше, если сравнивать с январем 2020 года.

В то же время безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карт составляли почти половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (по 49,1% и 48,7% соответственно).

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