День финансов, 22 мая: электронная прописка, очередное послабление карантина, недострои «Укрбуда»

Пятница, 22 мая: О новой программе МВФ, электронной прописке и проблемах с недостроями “Укрбуда”:

😷 Ослабление карантина. Сегодня в Украине начался новый этап ослабления карантина, который включает запуск общественного транспорта, а с 25 мая – открытие метро и детсадов. Что разрешено с 22 мая – читайте. Но в Украине еще десять областей оказались не готовы к смягчению карантина.

🤑 Планы относительно средств МВФ. Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев. Деньги Международного валютного фонда будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета страны, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь глава НБУ Яков Смолий отметил, что новая программа является менее требовательной, ее принятие устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности.

💰 Прибыль банков. В январе-апреле 2020 года прибыль украинских банков составила 25,208 млрд грн, что на 39,2% больше, чем годом ранее (18,115 млрд грн). В апреле банки получили 9,234 млрд грн прибыли. За первый месяц карантина прибыль сократилась до 97 млн грн.

💷 Ставки по депозитам ниже 10%. Падение ставок по депозитам, которое приостановилось в период карантина, вскоре продолжится. Об этом заявили банкиры. Уменьшение ставок будет плавным, снижение до 10% ожидается до конца лета. По прогнозам банкиров, ставка к концу июня в гривне будет в среднем 11% годовых, а в долларах – 1,5%. Банкиры также спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели.

📃 Электронная прописка. В настоящее время в Украине идет работа над электронной пропиской, которая появится в приложении «Дія». Как она будет предоставляться и кому – читайте здесь. Напомним, что в приложении «Дія» уже доступны удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка. Недавно также презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт.

🏢 Недострои «Укрбуда». Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что слова Президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов “Укрбуда”, “как минимум некорректны”. Кличко отметил, что сегодня передача объектов «Укрбуда» «Киевгорстрою» проходит в плановом режиме. Речь идет о 23 объектах, пять из них «Киевгорстрой» уже принял на баланс и ведет на них строительные работы.