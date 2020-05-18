За второй месяц карантина банки получили рекордную прибыль

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В январе-апреле 2020 года прибыль украинских банков составила 25,208 млрд грн, что на 39,2% больше, чем годом ранее (18,115 млрд грн).
В апреле банки получили 9,234 млрд грн прибыли.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2020 года составили 90,004 млрд грн, тогда как расходы – 64,796 млрд грн.
При этом за апрель 2020 года банки увеличили отчисления в резервы на 1,301 млрд грн до 6,151 млрд грн.
Прибыль украинских банков за первый месяц карантина (за март 2020 года) сократилась до 97 млн грн.
Ранее Finance.ua сообщал, самые популярные виды банковских счетов среди украинцев: зарплатный карточный – 50%; пенсионный карточный – 17%; карточный счет, открытый по собственной инициативе – 12%; карточный для соцвыплат – 9%; текущий в гривнах – 7%; срочный депозитный – 7%; текущий в иностранной валюте – 3%; депозитный счет в банковских металлах – 1%. у 22% украинцев на данный момент нет ни одного счета.
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