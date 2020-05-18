За второй месяц карантина банки получили рекордную прибыль

В январе-апреле 2020 года прибыль украинских банков составила 25,208 млрд грн, что на 39,2% больше, чем годом ранее (18,115 млрд грн).

В апреле банки получили 9,234 млрд грн прибыли.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2020 года составили 90,004 млрд грн, тогда как расходы – 64,796 млрд грн.

При этом за апрель 2020 года банки увеличили отчисления в резервы на 1,301 млрд грн до 6,151 млрд грн.

Прибыль украинских банков за первый месяц карантина (за март 2020 года) сократилась до 97 млн ​​грн.

Ранее Finance.ua сообщал, самые популярные виды банковских счетов среди украинцев: зарплатный карточный – 50%; пенсионный карточный – 17%; карточный счет, открытый по собственной инициативе – 12%; карточный для соцвыплат – 9%; текущий в гривнах – 7%; срочный депозитный – 7%; текущий в иностранной валюте – 3%; депозитный счет в банковских металлах – 1%. у 22% украинцев на данный момент нет ни одного счета.

Справка Finance.ua:

НБУ прогнозирует пик экономического кризиса в Украине. В НБУ считают, что если проигнорировать ключевые факторы, Украину может ожидать долгосрочное развитие экономики. Среди них: низкая производительность труда, навыки рабочей силы не соответствуют требованиям работодателей, миграция, низкий уровень участия в рабочей силе (в других странах к работе привлекают большее количество женщин по сравнению с Украиной), а также старение и сокращение населения.



прогнозирует пик экономического кризиса в Украине. В считают, что если проигнорировать ключевые факторы, Украину может ожидать долгосрочное развитие экономики. Среди них: низкая производительность труда, навыки рабочей силы не соответствуют требованиям работодателей, миграция, низкий уровень участия в рабочей силе (в других странах к работе привлекают большее количество женщин по сравнению с Украиной), а также старение и сокращение населения. ПриватБанк прогнозирует падение своей прибыли в 2020 почти вдвое. По его данным, по итогам 2020 года он планирует получить 17,5 млрд грн прибыли, тогда как за 2019 год прибыль составила 32,6 млрд грн (из которых 24,45 млрд грн по решению Кабмина должно быть уплачено в госбюджет в виде дивидендов).

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