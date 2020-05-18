В Украине появится электронная прописка

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В настоящее время в Украине идет работа над электронной пропиской, которая появится в приложении «Дія».
Об этом сообщается на странице приложения «Дія» в FACEBOOK.
“Работаем над электронной пропиской в Дії. Голосование, льготы и соцвыплаты, страхование авто, назначение пенсии – для всего этого нужно иметь зарегистрированное место жительства. Даже в случае поступления в школу или детсад преимущество также предоставляется детям по месту регистрации”, – говорится в сообщении.
Е-прописка для взрослых с 14 лет. Как будет предоставляться:
Е-прописка для детей до 14 лет:
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