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В Украине появится электронная прописка

В Украине появится электронная прописка

В настоящее время в Украине идет работа над электронной пропиской, которая появится в приложении «Дія».

Об этом сообщается на странице приложения «Дія» в FACEBOOK.

“Работаем над электронной пропиской в ​​Дії. Голосование, льготы и соцвыплаты, страхование авто, назначение пенсии – для всего этого нужно иметь зарегистрированное место жительства. Даже в случае поступления в школу или детсад преимущество также предоставляется детям по месту регистрации”, – говорится в сообщении.

Е-прописка для взрослых с 14 лет. Как будет предоставляться:

  • заполнения заявления и данных на портале;
  • получение согласия владельца или совладельца жилья (если проживает не в своем);
  • уплата административного сбора.

Е-прописка для детей до 14 лет:

  • Родители ребенка смогут заполнить заявление на портале и в тот же или на следующий день (кроме выходных) изменить регистрацию места жительства.

Справка Finance.ua:

  • Для водителей в «Дії» доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.
  • В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении «Дія».

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

По материалам Finance.UA
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