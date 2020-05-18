В Украине появится электронная прописка

В настоящее время в Украине идет работа над электронной пропиской, которая появится в приложении «Дія».

Об этом сообщается на странице приложения «Дія» в FACEBOOK.

“Работаем над электронной пропиской в ​​Дії. Голосование, льготы и соцвыплаты, страхование авто, назначение пенсии – для всего этого нужно иметь зарегистрированное место жительства. Даже в случае поступления в школу или детсад преимущество также предоставляется детям по месту регистрации”, – говорится в сообщении.

Е-прописка для взрослых с 14 лет. Как будет предоставляться:

заполнения заявления и данных на портале;

получение согласия владельца или совладельца жилья (если проживает не в своем);

уплата административного сбора.

Е-прописка для детей до 14 лет:

Родители ребенка смогут заполнить заявление на портале и в тот же или на следующий день (кроме выходных) изменить регистрацию места жительства.

Справка Finance.ua:

На портале «Дія» можно подписать документ с помощью электронной подписи.

Для водителей в «Дії» доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.