В банках спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели

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В ближайший месяц ожидается, что курс гривны будет близким к нынешнему уровню 26,50 гривен/доллар, плюс/минус 50 копеек.
Банкиры, опрошенные изданием РБК-Украина, прогнозируют курсовую динамику в таком диапазоне.
Директор департамента казначейства и финансовых учреждений “ОТП Банк” Антон Коваленко рассказал, что ждал укрепления гривны до уровней 26,50 гривен/доллар.
“Возможно, произойдет укрепление до 26,40-45 гривен/доллар, но затем ожидаем коррекцию, но не более чем 27 гривен/доллар, и потом – снова сезонное укрепление гривны, если не будет форс-мажоров в связи с карантином и пандемией”, – считает он.
До конца мая резких скачков курса доллара не ожидается, и пара гривна/доллар будет в диапазоне 26,55 – 26,7 гривны за доллар, добавил Игорь Левченко из UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Как отметил Антон Стадник из ПУМБ, если говорить о курсовой динамике, то ближайшая точка сопротивления – 26,5 гривен/доллар. Если тенденции сохранятся, курс опустится до уровня 26,2 и даже до 26 грн/доллар, считает он.
“В перспективе ближайших полутора месяцев ревальвация ниже отметки 26 гривен возможна с очень малой долей вероятности. Если говорить о точке экстремума с точки зрения девальвации, то уровни сопротивления – 27-27,5 гривен/доллар. В ближайшее время курс будет находиться в коридоре 26-27,5 гривен за доллар”, – прогнозирует банкир.
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