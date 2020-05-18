Президент сообщил о планах относительно средств МВФ

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Деньги Международного валютного фонда по новой программе сотрудничества с Украиной будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета страны.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо.
Сообщается, что во время разговора Владимир Зеленский выразил благодарность за помощь Украине в борьбе с коронавирусом, предоставленную через Финляндский комитет Красного Креста.
Он также обратился с просьбой о дальнейшей поддержке нашего государства в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.
Зеленский сообщил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.
“Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета”, – подчеркнул Глава Украинского государства.
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