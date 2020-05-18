0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

Президент сообщил о планах относительно средств МВФ

Президент сообщил о планах относительно средств МВФ

Деньги Международного валютного фонда по новой программе сотрудничества с Украиной будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета страны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо.

Сообщается, что во время разговора Владимир Зеленский выразил благодарность за помощь Украине в борьбе с коронавирусом, предоставленную через Финляндский комитет Красного Креста.

Он также обратился с просьбой о дальнейшей поддержке нашего государства в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

Зеленский сообщил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

“Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета”, – подчеркнул Глава Украинского государства.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.