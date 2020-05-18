Кличко рассказал, в чем заключаются проблемы с недостроями «Укрбуда»

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что слова Президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов “Укрбуда”, “как минимум некорректны”.
Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции
«Хочу подчеркнуть, что «Укрбуд» – компания, основателем которой является не какая-то шарашкина контора. Основателем компании и корпорации, под эгидой которой велось строительство, является Кабинет Министров Украины. И говорить, что Кличко сейчас может взять и сам разобраться с последствиями действий недобросовестного застройщика – как минимум, некорректно. Но все понимают, что проблему 13-ти тысяч инвесторов «Укрбуда», – киевлян, которые ждут свое жилье, надо решать. Поэтому «Киевгорстрой» включился в ее решение и взял на себя обязательства перед инвесторами. Но столкнулся с рядом проблем, которые ему сначала обещали помочь решить на государственном уровне», – подчеркнул Виталий Кличко.
По его словам, сегодня передача объектов «Укрбуда» «Киевгорстрою» проходит в плановом режиме. Речь идет о 23 объектах – небольшой офисный центр и 22 жилых комплекса. 5 из них «Киевгорстрой» уже принял на баланс и осуществляет на них строительные работы.
«Но. На сегодня есть три проблемных вопроса. И они не входят в компетенцию городского головы и городской власти», – подчеркнул Виталий Кличко.
Что это за вопросы:
Кличко отметил, что средства, о которых идет речь, вернутся в процессе достройки. Но сейчас нужно решить этот вопрос. И это невозможно сделать без Государственного ипотечного учреждения, которое подчинено Министерству финансов Украины. И в которое обратился «Киевгорстрой».
«Поэтому я не совсем понимаю, почему президент так сказал. И как именно Кличко может вмешаться в деятельность государственных органов. Таких, как Минобороны, ГАСИ или Государственное ипотечное учреждение. Единственное, чем может помочь городская власть – это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты паевого взноса. Как это делали, например, по недостроям Войцеховского. И этот вопрос мы сейчас прорабатываем, чтобы вынести его на рассмотрение Киевсовета», – подчеркнул Виталий Кличко.
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