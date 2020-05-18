Смолий о новой программе от МВФ: менее требовательная

Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом является менее требовательной, ее принятие устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности.

Об этом в Twitter написал глава Национального банка Украины Яков Смолий.

“Новая программа сотрудничества с МВФ Stand-By – менее требовательна, но такая же по объему финансирования на 2020-2021 года, что и EFF. Ее принятие Советом директоров Фонда устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности, на который мы обращаем внимание при осуществлении монетарной политики”, – написал Смолий.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд ( МВФ ) и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Новое соглашение с доступом к 5 млрд долларов США призвано обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку, чтобы помочь власти преодолеть последствия шока от COVID -19.

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