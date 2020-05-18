Смолий о новой программе от МВФ: менее требовательная

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом является менее требовательной, ее принятие устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности.
Об этом в Twitter написал глава Национального банка Украины Яков Смолий.
“Новая программа сотрудничества с МВФ Stand-By – менее требовательна, но такая же по объему финансирования на 2020-2021 года, что и EFF. Ее принятие Советом директоров Фонда устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности, на который мы обращаем внимание при осуществлении монетарной политики”, – написал Смолий.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится электронная прописка9 ч. назад - 4616 23
Суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади4 ч. назад - 785 12
"Киевавтодор" потратил на уборку снега больше денег, чем в прошлом году (документ)9 ч. назад - 1521 12
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%5 ч. назад - 3262 11
Экономических оснований для дефолта Украины нет - министр финансовВчера, 20:45 - 686 6
Удаленная идентификация в банках: как это будет работатьВчера, 20:01 - 7855
В Украине появится электронная прописка9 ч. назад - 4616 23
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%5 ч. назад - 3262 11
Самые популярные виды банковских счетов среди украинцевВчера, 19:20 - 2378
В банках спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели3 ч. назад - 2230
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 115 ч. назад - 112
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновПозавчера, 11:35 - 539
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 890
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1294
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2005 3