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В Украине начался второй этап ослабления карантина

В Украине начался второй этап ослабления карантина

Сегодня в Украине начался новый этап ослабления карантина, который включает запуск общественного транспорта, а с 25 мая – открытие метро и детсадов.

Что разрешено с 22 мая:

  • проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей;
  • проведение религиозных мероприятий – не более одного на 10 м. кв;
  • городской, пригородный и внутриобластной транспорт;
  • работа гостиниц, но не хостелов. Рестораны и бассейны в них не заработают.

С 25 мая заработают метро и детсады.

Обязательно: регулярная дезинфекция; соблюдение социальной дистанции; маски; наличие документов, удостоверяющих личность.

Общественный транспорт. Городской и пригородный транспорт запускают сегодня. Однако с межобластным пока не спешат. Было принято решение уже с пятницы запустят общественный транспорт там, где за последнюю неделю на 100 тысяч населения приходится в среднем менее 12 новых случаев заболевания COVID-19.

Напомним, с 11 мая разрешена работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, учреждений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открылись парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

Справка Finance.ua:

  • В условиях смягчения карантина украинцы активизировали поиск работы. За последнюю неделю (с 8 по 14 мая) на специализированных сайтах выросло количество резюме.
  • После смягчения карантина салоны красоты, рестораны, учреждения торговли, сферы обслуживания и культуры постепенно возобновляют поиск работников.

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По материалам Finance.UA
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