В Украине начался второй этап ослабления карантина

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Сегодня в Украине начался новый этап ослабления карантина, который включает запуск общественного транспорта, а с 25 мая – открытие метро и детсадов.
Что разрешено с 22 мая:
С 25 мая заработают метро и детсады.
Обязательно: регулярная дезинфекция; соблюдение социальной дистанции; маски; наличие документов, удостоверяющих личность.
Общественный транспорт. Городской и пригородный транспорт запускают сегодня. Однако с межобластным пока не спешат. Было принято решение уже с пятницы запустят общественный транспорт там, где за последнюю неделю на 100 тысяч населения приходится в среднем менее 12 новых случаев заболевания COVID-19.
Напомним, с 11 мая разрешена работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, учреждений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.
Также с 11 мая открылись парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.
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