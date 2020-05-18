Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%

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Падение ставок по депозитам, которое приостановилось в период карантина, вскоре продолжится.
Об этом заявили банкиры в ходе круглого стола «Карантинные инвестиции: каким будет рынок депозитов до конца 2020 года?».
«Тренд на снижение процентных ставок до конца года будет продолжаться. Нацбанк декларирует инфляционные ожидания 6,5-7%, поэтому мы понимаем, что стоимость денег будет на 1-2 процентных пункта выше», – рассказал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.
При этом разброс ставок на рынке остается широким. «Есть банки, где уже есть 8-10%, где-то 12-14% годовых, но, думаю, в среднем будет 8-10% в спокойный период», – сообщил Михаил Власенко.
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«В сценарии, когда учетная ставка НБУ будет 7% уже в июне, можно ожидать снижения депозитных ставок. Но интуитивно в краткосрочной и среднесрочной перспективе я вижу двузначные цифры доходности вкладов», – считает директор по рынкам капитала Альфа-Банка Татьяна Попович.
Уменьшение ставок будет плавным. «Ставка к концу июня в гривне будет в среднем 11% годовых, а в долларах – 1,5%», – прогнозирует заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.
Снижение до 10% ожидается до конца лета. «Мы хотим на конец лета увидеть среднюю ставку привлечения на уровне 10% – максимум 11% годовых. Сейчас у нас максимальная ставка привлечения – 12,75% по вкладам на полтора года», – рассказал начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.
Его банк неделю назад уже снизил депозитные ставки, чтобы активизировать кредитование физлиц.
В ТАСкомбанке говорят, что уже предлагают по вкладам в гривне порядка 11%, в долларах – 2%.
«Думаю, что на уровне 10-11% ставки у нас будут держаться, по доллару – порядка 1,5-2%, – отметил заместитель председателя правления ТАСкомбанка Олег Поляк. – Все зависит от стратегии банка. Тот, кто вкладывает свою ликвидность в розничное кредитование, может себе позволить платить депозитную ставку больше. А мы нацелены на кредитование реального бизнеса, у которого есть потребность в кредитах не под 20-23%, а под 15-17%, и фондируется эта потребность депозитами».
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