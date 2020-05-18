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Что должен сделать ФГВФЛ, чтобы увеличить сумму гарантирования вкладов

Что должен сделать ФГВФЛ, чтобы увеличить сумму гарантирования вкладов

Для того чтобы повысить гарантированную сумму вкладов, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) должен выполнить достаточно сложную и мощную домашнюю работу.

Об этом сказала директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».

Что именно должен сделать ФГВФЛ:

  • во-первых, реструктуризировать долг Фонда перед Министерством финансов, потому что для повышения суммы гарантирования надо иметь соответствующие финансовые ресурсы;
  • во-вторых, создать сверхпрочную банковскую систему, чтобы за гарантированными выплатами обращался минимум людей.

“Я всегда привожу в пример ряд европейских стран, где сумма выплаты составляет 100 тысяч евро, но случаев, когда ее действительно выплачивали ввиду ликвидации банка, за последние годы не было”, – отметила Рекрут.

По ее словам “светом в конце тоннеля” является именно сумма в 100 тысяч евро, что является самым высоким уровнем гарантированной выплаты в странах Евросоюза. По оптимистическому прогнозу, этот показатель будет достигнут в течение ближайших лет.

Но первым шагом должно быть повышение суммы гарантирования до 600 тысяч гривен, которые являются для ФГВФЛ реалистичным и достижимым показателем уже сейчас при условии реструктуризации долга.

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По материалам Finance.UA
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