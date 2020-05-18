Что должен сделать ФГВФЛ, чтобы увеличить сумму гарантирования вкладов

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Для того чтобы повысить гарантированную сумму вкладов, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) должен выполнить достаточно сложную и мощную домашнюю работу.
Об этом сказала директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».
Что именно должен сделать ФГВФЛ:
“Я всегда привожу в пример ряд европейских стран, где сумма выплаты составляет 100 тысяч евро, но случаев, когда ее действительно выплачивали ввиду ликвидации банка, за последние годы не было”, – отметила Рекрут.
По ее словам “светом в конце тоннеля” является именно сумма в 100 тысяч евро, что является самым высоким уровнем гарантированной выплаты в странах Евросоюза. По оптимистическому прогнозу, этот показатель будет достигнут в течение ближайших лет.
Но первым шагом должно быть повышение суммы гарантирования до 600 тысяч гривен, которые являются для ФГВФЛ реалистичным и достижимым показателем уже сейчас при условии реструктуризации долга.
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