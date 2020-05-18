Что должен сделать ФГВФЛ, чтобы увеличить сумму гарантирования вкладов

Для того чтобы повысить гарантированную сумму вкладов, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) должен выполнить достаточно сложную и мощную домашнюю работу.

Об этом сказала директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».

Что именно должен сделать ФГВФЛ:

во-первых, реструктуризировать долг Фонда перед Министерством финансов, потому что для повышения суммы гарантирования надо иметь соответствующие финансовые ресурсы;

во-вторых, создать сверхпрочную банковскую систему, чтобы за гарантированными выплатами обращался минимум людей.

“Я всегда привожу в пример ряд европейских стран, где сумма выплаты составляет 100 тысяч евро, но случаев, когда ее действительно выплачивали ввиду ликвидации банка, за последние годы не было”, – отметила Рекрут.

По ее словам “светом в конце тоннеля” является именно сумма в 100 тысяч евро, что является самым высоким уровнем гарантированной выплаты в странах Евросоюза. По оптимистическому прогнозу, этот показатель будет достигнут в течение ближайших лет.

Но первым шагом должно быть повышение суммы гарантирования до 600 тысяч гривен, которые являются для ФГВФЛ реалистичным и достижимым показателем уже сейчас при условии реструктуризации долга.

Справка Finance.ua:

Ранее Фонд разрабатывал законопроект по повышению предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. Планировалось введение поэтапного увеличения к 2027 году суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

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