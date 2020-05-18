ПриватБанк прогнозирует падение своей прибыли в 2020 почти вдвое

По данным ПриватБанка, по итогам 2020 года он планирует получить 17,5 млрд грн прибыли, тогда как за 2019 года прибыль составила 32,6 млрд грн (из которых 24,45 млрд грн по решению Кабмина должно быть уплачено в госбюджет в виде дивидендов).

Согласно информации банка, в 2019 году его чистый процентный доход составил 19,7 млрд грн, чистый комиссионный доход – 18,2 млрд грн, торговый доход и переоценки, включая валютную переоценку, переоценку ОВГЗ и имущества – 7,5 млрд грн, операционные расходы – 14,8 млрд грн.

Комментируя влияние пандемии коронавируса и карантинных мер на экономику и банковскую систему, ПриватБанк не исключает “дальнейшей девальвации национальной валюты по отношению к основным валютам” (цитата), указывая в т.ч., в I квартале 2020 г. официальный курс НБУ снизился на 18 5% – до 28,0615 грн/долл на 31.03.2020.

Битва кредиток: monobank vs ПриватБанк

“Руководство следит за состоянием развития текущей ситуации с распространением коронавируса и карантина и принимает меры, при необходимости, для минимизации любых негативных последствий насколько это возможно. Дальнейшее негативное развитие событий и макроэкономических условий может негативно сказаться на финансовом состоянии и результатах деятельности банка тем образом, который пока не может быть определен”, – отмечает ПриватБанк.

Справка Finance.ua:

22-23 апреля ПриватБанк погасил долг перед НБУ по кредитам рефинансирования на 2,34 млрд грн, в результате чего объем его долговых обязательств перед регулятором по соответствующим займам сократился до нуля.