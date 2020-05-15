Uber вводит новые правила перевозки для водителей и клиентов

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С понедельника, 18 мая, в Украине водителей будут просить сделать селфи, чтобы убедиться, что они носят маску или другое средство защиты, с помощью технологии проверки, встроенной в приложение. Водитель, на котором нет маски или другого средства защиты, не сможет выйти на линию.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Носить маски придется обеим сторонам – и водителю, и пассажиру.
Перед началом рабочего дня водитель должен будет:
Только после этого ему разрешат выйти на линию и выполнять поездки. Перед каждой сменой его будут опрашивать о самочувствии.
Новые правила для пассажиров:
Условия отмены поездки:
Действовать эти меры будут до конца июня. Тогда ожидается их пересмотр в соответствии актуальных рекомендаций от местных органов здравоохранения.
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