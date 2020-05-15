Uber вводит новые правила перевозки для водителей и клиентов

С понедельника, 18 мая, в Украине водителей будут просить сделать селфи, чтобы убедиться, что они носят маску или другое средство защиты, с помощью технологии проверки, встроенной в приложение. Водитель, на котором нет маски или другого средства защиты, не сможет выйти на линию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Носить маски придется обеим сторонам – и водителю, и пассажиру.

Перед началом рабочего дня водитель должен будет:

прислать селфи в средствах защиты;

продезинфицировать салон машины.

Только после этого ему разрешат выйти на линию и выполнять поездки. Перед каждой сменой его будут опрашивать о самочувствии.

Новые правила для пассажиров:

садиться можно будет только на задние сиденья;

перед поездкой нужно обрабатывать руки антисептиком;

окна придется держать открытыми для проветривания.

Условия отмены поездки:

поездку можно будет отменить без “штрафов”, если какая-то из сторон не носит защитные средства;

в будущем планируется блокировать пользователей приложения, которые регулярно нарушают эти правила.

Действовать эти меры будут до конца июня. Тогда ожидается их пересмотр в соответствии актуальных рекомендаций от местных органов здравоохранения.

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