Uber сократит около 4 тысяч работников

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Компания Uber Technologies Inc планирует сократить 3,7 тысячи своих сотрудников в связи с коронавирусом. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Financial Times.
В частности, речь идет как о сотрудниках компании, задействованных в службе перевозок, так и о тех работниках, которые занимаются разработкой и поддержкой сервиса доставки еды.
“Uber собирается сократить 3700 рабочих мест, что составляет примерно 14 процентов от общей корпоративной рабочей силы, из-за падения бизнеса на фоне коронавируса”, – сообщает издание.
Кроме того, компания отметила, что собирается закрыть почти 40% из своих 450 “зеленых центров” – офисов, где водителям помогали зарегистрироваться и решить другие связанные с этим вопросы.
Напомним, ранее стало известно, что сервис по доставке еды Uber Eats решил уже со следующего месяца прекратить свою деятельность в Украине.
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