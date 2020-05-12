Где в Украине больше всего миллионеров

Украинцы по состоянию на 14 мая 2020 года задекларировали к уплате 871 млн грн налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 120 млн грн военного сбора.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

3,150 тыс. граждан задекларировали доходы в размере более 1 млн грн, в целом они уплатят 393 млн грн НДФЛ и 47 млн грн военного сбора.

Больше всего задекларировавших более миллиона:

в Харьковской области – 278;

в Днепропетровской области – 270 человек.

В столице насчитали 1255 миллионеров.

Ранее сообщалось, сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля. С 5 марта в Украине работает новый состав Кабинета министров, назначенный на внеочередном заседании парламента 4 марта. В соответствии с законом, все кандидаты накануне назначения должны подавать декларации – даже если они уже подавали такой документ в этом году.

Справка Finance.ua:

НАПК упростило требования к заполнению полей формы декларации. Это решение позволило устранить ряд проблем, которые возникли с начала кампании 2020 года.

Декларация не подается, если налогоплательщик получал: доходы от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV Налогового кодекса Украины;

доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым уже был уплачен налог на доходы физических лиц;

доходы в виде объектов наследства, которые облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уже был уплачен налог.

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