Где в Украине больше всего миллионеров

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Украинцы по состоянию на 14 мая 2020 года задекларировали к уплате 871 млн грн налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 120 млн грн военного сбора.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
3,150 тыс. граждан задекларировали доходы в размере более 1 млн грн, в целом они уплатят 393 млн грн НДФЛ и 47 млн грн военного сбора.
Больше всего задекларировавших более миллиона:
Ранее сообщалось, сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля. С 5 марта в Украине работает новый состав Кабинета министров, назначенный на внеочередном заседании парламента 4 марта. В соответствии с законом, все кандидаты накануне назначения должны подавать декларации – даже если они уже подавали такой документ в этом году.
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