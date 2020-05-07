В Киеве насчитали 1255 миллионеров

В течение января-апреля текущего года граждане подали 9192 декларации об имущественном состоянии и доходах и задекларировали общий доход в сумме почти 11 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГНС в г. Киеве.

Гражданами самостоятельно определены к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц в сумме более 268,5 млн грн и по военному сбору более 35,1 млн грн.

Доходы более 1 миллиона гривен задекларировали 1255 граждан, которыми определены к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора.



Инфографика: ГНС в г. Киеве

Справка Finance.ua:

Срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах гражданами и физическими лицами, ведущими независимую профессиональную деятельность, продлен до 1 июля 2020 года.

Налоговые обязательства, определенные плательщиками в декларациях, должны быть оплачены до 1 октября 2020 года.

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