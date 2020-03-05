Сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля: декларации министров (инфографика)

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С 5 марта в Украине работает новый состав Кабинета Министров, назначенный на внеочередном заседании парламента 4 марта. В соответствии с законом, все кандидаты накануне назначения должны подавать декларации – даже если они уже подавали такой документ в этом году. Что могут рассказать декларации о доходах новых министрах?
До выходных оставались вакантными 4 должности руководителей министерств: экономики, энергетики, образования и культуры. Что задекларировали уже назначенные министры.
Кто получал самую большую зарплату до назначения
Судя по декларациям министров, нынешний Кабмин достаточно трудоспособный. Подавляющее число новоназначенных министров в минувшем году (за который, собственно, поданы декларации) работали сразу на нескольких работах, причем иногда – сразу на двух основных плюс на одной или нескольких по совместительству.
Наибольшую зарплату задекларировал Алексей Резников, который стал вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, – 19 948 667 грн, а с учетом заработанных гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам получается 21 064 578 грн. Наибольший доход, 19,5 млн грн, ему принесла основная работа партнера в юридической фирме “Астерс”.
Кроме Алексея Резникова, миллионы в качестве зарплат в минувшем году заработали оставшийся на своем посту вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров (4 951 835 грн на трех работах плюс гонорары), новый премьер Денис Шмыгаль (3 389 062 грн на двух основных работах и одной по совместительству), старый и новый глава МВД Арсен Аваков (1 120 887 грн), новый министр Кабмина Олег Немчинов (1 181 766 грн) и старый-новый глава Минюста Денис Малюська (1 003 574 грн).
Самую маленькую зарплату за прошлый год задекларировал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов – 37 268 грн на посту главы Киевской областной госадминистрации, где он работал, впрочем, только с конца октября прошлого года.
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