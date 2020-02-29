Требования к заполнению деклараций упрощены

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Национальное агентство упростило требования к заполнению полей формы декларации. Это решение позволило устранить ряд проблем, которые возникли с начала кампании 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Что изменится:
Корректно указать адрес земельного участка без почтового индекса и названия улицы можно, если в поле «Общая площадь (м2)» выбрать отметку «Не известно». В поле «Стоимость на дату приобретения права либо по последней денежной оценке, грн» также добавлен флажок «Не применяется». В полях “почтовый индекс” и “название” улицы добавлена отметка “не известно”.
В то же время указанные отметки необходимо выбирать только в случае, если земельному участку не присвоен соответствующий кадастровый номер или адрес.
Декларация не подается, если налогоплательщик получал:
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