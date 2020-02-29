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Требования к заполнению деклараций упрощены

Требования к заполнению деклараций упрощены

Национальное агентство упростило требования к заполнению полей формы декларации. Это решение позволило устранить ряд проблем, которые возникли с начала кампании 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Что изменится:

  • Изменения к полям, в частности, позволили корректно задекларировать транспортные средства, приобретенные по наследству или приобретенные за денежные единицы, вышедшие из обращения. Так, в разделе «движимое имущество – транспортные средства» декларации в поле «Стоимость на дату приобретения права либо по последней денежной оценке, грн» добавлен флажок «Не применяется».
  • Упрощено указание места работы или прохождения службы и занимаемой должности субъектом декларирования.
  • В поле «Место работы или прохождение службы (или место будущей работы или прохождения службы» и «Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете» разрешено указывать кавычки и скобки.
  • У субъектов декларирования появилась возможность отметить корректно информацию о члене семьи, который не зарегистрирован. В блоке зарегистрированное место жительства теперь можно выбрать «Не зарегистрирован».

Корректно указать адрес земельного участка без почтового индекса и названия улицы можно, если в поле «Общая площадь (м2)» выбрать отметку «Не известно». В поле «Стоимость на дату приобретения права либо по последней денежной оценке, грн» также добавлен флажок «Не применяется». В полях “почтовый индекс” и “название” улицы добавлена отметка “не известно”.

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В то же время указанные отметки необходимо выбирать только в случае, если земельному участку не присвоен соответствующий кадастровый номер или адрес.

Справка Finance.ua:

Декларация не подается, если налогоплательщик получал:

  • доходы от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV Налогового кодекса Украины;
  • доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым уже был уплачен налог на доходы физических лиц;
  • доходы в виде объектов наследства, которые облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уже был уплачен налог.
По материалам Finance.UA
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