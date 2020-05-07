День финансов, 14 мая: IKEA на рынке Украины, 1255 миллионеров столицы, пособия по безработице для молодежи

Четверг, 14 мая. О миллионерах, пособии по безработице для молодежи, а также о долгожданном приходе IKEA:

IKEA на украинском рынке. Шведский ритейлер сообщил Finance.ua, что начинает работу на украинском рынке и запускает Интернет-магазин. В онлайне IKEA предлагает украинским покупателям около 3600 товаров для дома всех категорий.

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Больше тысячи миллионеров Киева. Доходы более 1 миллиона гривен задекларировали 1255 граждан столицы, которыми определены к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора. Об этом сообщает главное управление ГНС в Киеве.

Молодым везде у нас дорога пособие. Молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место, может зарегистрироваться в службе занятости и получить пособие по безработице. Размер такой помощи составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

Базы отдыха Укрпочты на Азовском море и в «Конча-Заспе». Базы продают. Укрпочта выставила на продажу первые 30 объектов (177 единиц), не используемых в хозяйственной деятельности предприятия. Это первая часть объектов из тех, которые Укрпочта будет продавать. Перечень есть на сайте Укрпочты.

Возобновление кредитования в МФО. Карантин ослабевает, и постепенно все больше МФО возвращаются к работе. Так, за последние несколько недель на рынок кредитования вернулись сразу несколько МФО. Кстати, уже сейчас в нашем рейтинге микрофинансовых организаций можно не только ознакомиться с условиями кредитирования в этих и других МФО, но и заказать онлайн деньги до зарплаты.

UAPassportReader от НБУ. Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов. Как отмечают в НБУ, использование в банковских отделениях этого приложения и его интеграция с компьютерными системами банка облегчит жизнь банкам и их клиентам.

План возобновления работы транспорта. В Министерстве инфраструктуры представили поэтапный план для возобновления регулярного пассажирского сообщения. На первом этапе планируют возобновить городские автоперевозки и пригородные, внутриобластные маршруты, 50% пригородных поездов, ночной экспресс. Другие этапы плана.