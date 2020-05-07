0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 24 0

День финансов, 14 мая: IKEA на рынке Украины, 1255 миллионеров столицы, пособия по безработице для молодежи

Четверг, 14 мая. О миллионерах, пособии по безработице для молодежи, а также о долгожданном приходе IKEA:

IKEA на украинском рынке. Шведский ритейлер сообщил Finance.ua, что начинает работу на украинском рынке и запускает Интернет-магазин. В онлайне IKEA предлагает украинским покупателям около 3600 товаров для дома всех категорий.

Больше о том, где можно сделать и забрать заказ – читайте здесь.

Больше тысячи миллионеров Киева. Доходы более 1 миллиона гривен задекларировали 1255 граждан столицы, которыми определены к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора. Об этом сообщает главное управление ГНС в Киеве.

Молодым везде у нас дорога пособие. Молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место, может зарегистрироваться в службе занятости и получить пособие по безработице. Размер такой помощи составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

Базы отдыха Укрпочты на Азовском море и в «Конча-Заспе». Базы продают. Укрпочта выставила на продажу первые 30 объектов (177 единиц), не используемых в хозяйственной деятельности предприятия. Это первая часть объектов из тех, которые Укрпочта будет продавать. Перечень есть на сайте Укрпочты.

Возобновление кредитования в МФО. Карантин ослабевает, и постепенно все больше МФО возвращаются к работе. Так, за последние несколько недель на рынок кредитования вернулись сразу несколько МФО. Кстати, уже сейчас в нашем рейтинге микрофинансовых организаций можно не только ознакомиться с условиями кредитирования в этих и других МФО, но и заказать онлайн деньги до зарплаты.

UAPassportReader от НБУ. Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов. Как отмечают в НБУ, использование в банковских отделениях этого приложения и его интеграция с компьютерными системами банка облегчит жизнь банкам и их клиентам.

План возобновления работы транспорта. В Министерстве инфраструктуры представили поэтапный план для возобновления регулярного пассажирского сообщения. На первом этапе планируют возобновить городские автоперевозки и пригородные, внутриобластные маршруты, 50% пригородных поездов, ночной экспресс. Другие этапы плана.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.