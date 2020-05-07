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Может ли получить пособие по безработице молодой человек, который впервые ищет работу

Может ли получить пособие по безработице молодой человек, который впервые ищет работу

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с Государственной службой занятости продолжает еженедельное информирование о потере работы и получении финансовой помощи или помощи в поиске новой работы.

Об этом говорится на сайте Правительственного портала.

Задержка выплаты безработным. Государственная служба занятости пояснила, что в период карантина из-за остановки работы предприятий поступления уменьшились, а количество безработных значительно выросло.

Сегодня службой занятости начато финансирование І декады мая.

Подбор работы для безработных в период карантина. Специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, а работодателям – квалифицированный персонал. В течение действия карантина, то есть начиная с 12 марта, службой занятости уже трудоустроено почти 90 тысяч человек.

Как получить пособие по безработице тому, кто впервые ищет работу:

  • молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место, может зарегистрироваться в службе занятости.
  • получать пособие по безработице в минимальном размере.
  • Размер такой помощи составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

Справка Finance.ua:

  • В Нацбанке зафиксировали активизацию трудовой активности украинцев в период конца апреля-начала мая.
  • Количество безработных в Украине за месяц выросло на 100 тысяч человек.
  • В Минэкономики рассказали, как получить помощь по частичной безработице, предусмотренную для поддержки работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность из-за карантина.

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По материалам Finance.UA
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