Нацбанк запустил приложение для считывания данных с биометрических документов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.
“Пилотная версия приложения уже доступна для бесплатной загрузки в AppStore. В перспективе Национальный банк планирует также разработать аналогичную версию для Google Play”, – сообщают в Нацбанке.
Для чего необходим UAPassportReader:
Как отмечают в НБУ, использование в банковских отделениях этого приложения и его интеграция с компьютерными системами банка облегчит жизнь банкам и их клиентам.
Напомним, что дает ID-карта как носитель электронной подписи:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин отменил возможность поездок украинцев в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентябряВчера, 20:25 - 927 11
Лучшее офисное освещение: LED лампы Т8Вчера, 16:31 - 2155 10
"Заменить маршрутки": в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта8 ч. назад - 2724 8
Витренко увольняют из "Нафтогаза"Вчера, 12:15 - 1384 7
Министр инфраструктуры выступил против открытия метро в Киеве с 25 мая5 ч. назад - 573 4
IKEA начала работу на украинском рынке и запустила онлайн-магазин4 ч. назад - 3107 1
Банки подняли кредитные ставки для населения10 ч. назад - 2990 2
"Заменить маршрутки": в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта8 ч. назад - 2724 8
Межбанк: Нацбанк активно "затаривается долларом"Вчера, 18:15 - 2243
Шмыгаль рассказал, когда заработают детские сады10 ч. назад - 1725
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)Вчера, 14:10 - 593 1
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)Позавчера, 10:30 - 600
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 3373 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1592 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 6492 3