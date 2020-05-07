Нацбанк запустил приложение для считывания данных с биометрических документов

Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.

“Пилотная версия приложения уже доступна для бесплатной загрузки в AppStore. В перспективе Национальный банк планирует также разработать аналогичную версию для Google Play”, – сообщают в Нацбанке.

Для чего необходим UAPassportReader:

загрузив приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента с его ID-карты или биометрического заграничного паспорта гражданина Украины;

банкам не нужно будет покупать дорогостоящее оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов. Интегрировав это дополнение к своей it-сети, банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах;

клиентам, которые имеют биометрические документы, не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации. Также для них открывается доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут скачать эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки (например, в формате PDF ).

Как отмечают в НБУ, использование в банковских отделениях этого приложения и его интеграция с компьютерными системами банка облегчит жизнь банкам и их клиентам.

Напомним, что дает ID-карта как носитель электронной подписи:

возможно считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных;

инструмент автоматизированной идентификации и использования как надежная защита за счет электронной подписи;

возможность пользования электронными сервисами (как государственного, так и бизнеса);

возможность регистрировать бизнес.

Справка Finance.ua:

В Украине во время онлайн-презентации представили ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”.

Граждане Украины, которые достигли 18 лет, могут бесплатно получить квалифицированную электронную подпись ( КЭП ) на ID-карту.

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