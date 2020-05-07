0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Укрпочта продает непрофильные активы

Укрпочта продает непрофильные активы

Укрпочта выставила на продажу первые 30 объектов (177 единиц), не используемых в хозяйственной деятельности предприятия. Их перечень есть на сайте Укрпочты.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это первая часть объектов из тех, которые Укрпочта будет продавать. Их общая стартовая цена согласно независимой оценке составляет 82,6 млн грн. На втором этапе государственная компания выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

Продажа недвижимости, которая не используется в хозяйственной деятельности Укрпочты, будет производиться через электронную торговую систему “ProZorro. Продажи”.

Предварительно проведена независимая оценка рыночной стоимости 30 объектов, а в дальнейшем будет проводиться оценка других объектов, которые будет продавать Укрпочта. Компания-победитель, предоставляющая эти услуги государственному предприятию, была избрана через открытые торги в системе электронных закупок Prozorro среди 12 компаний-участников. Согласно заключенному договору компания в течение одного квартала производит независимую оценку до 300 инвентарных номеров (единиц) недвижимости.

Среди первых лотов, выставленных Укрпочтой на продажу, – одним лотом идут две находящиеся рядом турбазы в Киеве в «Конча-Заспе», а еще турбазы на побережье Азовского моря – в с. Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области, а также производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, помещения в г. Боярка.

Итого Укрпочта проведет независимую оценку 801 объекта недвижимого имущества (кроме земельных участков), которые не используются в хозяйственной деятельности компании.

Справка Finance.ua:

  • Укрпочта первой среди госкомпаний присоединилась к системе электронных аукционов ProZorrо.Продажи и часть недвижимости уже успешно сдает в аренду – в прошлом году получено 69 млн грн дохода, а в 2018 году – 32 млн грн, а в 2017 году – только 14 млн грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.