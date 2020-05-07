Укрпочта продает непрофильные активы

Укрпочта выставила на продажу первые 30 объектов (177 единиц), не используемых в хозяйственной деятельности предприятия. Их перечень есть на сайте Укрпочты.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это первая часть объектов из тех, которые Укрпочта будет продавать. Их общая стартовая цена согласно независимой оценке составляет 82,6 млн грн. На втором этапе государственная компания выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

Продажа недвижимости, которая не используется в хозяйственной деятельности Укрпочты, будет производиться через электронную торговую систему “ProZorro. Продажи”.

Предварительно проведена независимая оценка рыночной стоимости 30 объектов, а в дальнейшем будет проводиться оценка других объектов, которые будет продавать Укрпочта. Компания-победитель, предоставляющая эти услуги государственному предприятию, была избрана через открытые торги в системе электронных закупок Prozorro среди 12 компаний-участников. Согласно заключенному договору компания в течение одного квартала производит независимую оценку до 300 инвентарных номеров (единиц) недвижимости.

Среди первых лотов, выставленных Укрпочтой на продажу, – одним лотом идут две находящиеся рядом турбазы в Киеве в «Конча-Заспе», а еще турбазы на побережье Азовского моря – в с. Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области, а также производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, помещения в г. Боярка.

Итого Укрпочта проведет независимую оценку 801 объекта недвижимого имущества (кроме земельных участков), которые не используются в хозяйственной деятельности компании.

Справка Finance.ua: