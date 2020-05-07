МФО постепенно возобновляют кредитование

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Карантин ослабевает и постепенно все больше МФО возвращаются к работе. Так, за последние несколько недель на рынок кредитования населения вернулись сразу несколько МФО: koshelOk, Microcash, ФКС и другие.
Уже сейчас в нашем рейтинге микрофинансовых организаций можно не только ознакомиться с условиями кредитирования в этих и других МФО, но и заказать деньги до зарплаты. Выбрать кредит онлайн можно по ссылке.
Что за рейтинг? Этот рейтинг мы сделали потому, что онлайн-кредиты стали довольно популярной услугой. Микрозаймы Украины разрушили монополию банков на рынке кредитования. Люди хотят знать, где можно получить самое качественное обслуживание. И именно этот рейтинг отражает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту.
Как оцениваем МФО? Мы сравниваем 61 компанию, которые выдают кредит на карту. Оцениваем по 5 ключевым критериям:
Таким образом мы определяем, где можно получить самое удобное и самое качественное обслуживание. Советуем узнать уже сейчас:
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