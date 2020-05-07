В Украине представили план возобновления работы транспорта (инфографика)

В Министерстве инфраструктуры представили поэтапный план для возобновления регулярного пассажирского сообщения.

План состоит из трех этапов, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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На первом этапе – возобновить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района), внутриобластные маршруты, 50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы «пик», поезда «Интерсити+» дальнего следования, ночной экспресс, внутреннее сообщение.

На втором этапе планируют возобновить межобластные и международные перевозки, в частности разрешат работать маршруткам, все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.

На третьем этапе – поезда международного сообщения и при необходимости – сезонные пассажирские рейсы в Украину, международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.

Специальные условия перевозки: пассажиры и персонал должны быть в масках, всем будут измерять температуру тела перед поездкой, ограничение количества пассажиров, дезинфекция транспорта и социальное дистанцирование.

Справка Finance.ua: