0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

В Украине представили план возобновления работы транспорта (инфографика)

В Украине представили план возобновления работы транспорта (инфографика)

В Министерстве инфраструктуры представили поэтапный план для возобновления регулярного пассажирского сообщения.

План состоит из трех этапов, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте также: Когда отменят проезд в транспорте по спецбилетам

На первом этапе – возобновить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района), внутриобластные маршруты, 50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы «пик», поезда «Интерсити+» дальнего следования, ночной экспресс, внутреннее сообщение.

На втором этапе планируют возобновить межобластные и международные перевозки, в частности разрешат работать маршруткам, все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.

На третьем этапе – поезда международного сообщения и при необходимости – сезонные пассажирские рейсы в Украину, международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.

Специальные условия перевозки: пассажиры и персонал должны быть в масках, всем будут измерять температуру тела перед поездкой, ограничение количества пассажиров, дезинфекция транспорта и социальное дистанцирование.

Справка Finance.ua:

  • В Украине могут ввести новую модель общественного транспорта. Об этом сообщил министр Владислав Криклий. По его словам, новая модель должна позволить заменить маршрутки на автобусы, электробусы.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.