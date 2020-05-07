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Бизнес ожидает уменьшения доходов в 2020 году более чем на 40% (инфографика)

Бизнес ожидает уменьшения доходов в 2020 году более чем на 40% (инфографика)

Бизнес в Украине терпит существенные убытки из-за карантина и оценивает возможное уменьшение доходов в течение 2020 года в среднем на 50%.

Об этом свидетельствуют результаты второй волны опроса исследовательского подразделения Advanter Group о состоянии и перспективах бизнеса в связи с карантинными мерами и кризисными явлениями в экономике.

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В марте 2020 года подавляющее большинство предприятий уже почувствовало существенное снижение доходов: средненедельные доходы 55% предприятий уменьшились более чем на 30%. Уже в апреле у 66% предприятий падение доходов превысило 30% по сравнению с апрелем 2019 года.

По данным опроса, 54% предприятий ожидают уменьшения доходов в 2020 году более чем на 40%. И только 4% предприятий прогнозируют их рост.

Справка Finance.ua:

  • По результатам первой волны опроса Advanter Group, больше всего сокращения персонала из-за продолжения карантина коснется сферы строительства, гостиничного бизнеса, креативных и образовательных индустрий.
  • Меньше всего пострадают компании, предоставляющие профессиональные услуги (маркетинг, консалтинг, дизайн), продление карантина не отразится на 36% опрошенных предприятий в этой сфере.
По материалам Finance.UA
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