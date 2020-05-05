После карантина откроются не все: какой бизнес в Украине пострадал сильнее всего

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В Украине с 11 мая ослабляется карантин- в частности, с этой даты разрешат работать салонам красоты, “летникам” ресторанов и кафе, а также непродуктовым магазинам. Но за время жестких ограничений предприниматели уже понесли серьезные убытки, а потому после окончания карантина открыться смогут далеко не все.
Так, каждый пятый украинский предприниматель уже задумался о закрытии своего бизнеса, подсчитали в Европейской бизнес ассоциаии (ЕБА). Как объяснила менеджер проекта ЕБА Unlimit Ukraine Елена Эро, больше всего пострадали те, кто не может перевести деятельность в онлайн. В зоне особого риска и малый бизнес, у которого еще просто нет запаса прочности, не налажены системные бизнес-процессы, и работа которого очень сильно зависит от изменения потребительского поведения.
“По результатам опроса, каждый пятый бизнес рассматривает вариант закрытия из-за карантина. Почти треть, а именно 31% предпринимателей сообщили о сокращении персонала, а еще 41% – об уменьшении заработной платы сотрудникам”, — говорит Эро.
“Предприниматели, к сожалению, многие закрываются. Бизнес не верит, что после отмены карантина продажи вернутся на тот же уровень, что раньше. Платежеспособность населения падает. Больше всех пострадали те, кто работает в сфере обслуживания (рестораны, кафе), туристическом бизнесе, а также — фермеры. Думаю, только 50% малого бизнеса смогут возобновить свою работу — это в первую очередь те, у кого есть финансовая подушка, а также своя, наработанная годами, база постоянных клиентов”, – добавляет глава правления ОО “Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева” Максим Тютюнников.
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