Отмывание денег: ЕС обновил список «неблагонадежных» стран

В рамках реализации Плана действий по борьбе с отмыванием денег Евросоюз обновил перечень стран, которые имеют слабую систему финансового контроля и представляют высокие риски в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

Об этом рассказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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«Мы выдали обновленное письмо этих стран повышенного риска, учитывая оценку FATF и дополнительные критерии, в соответствии с Директивой ЕС против отмывания денег. Исходя из прогресса, который был сделан, мы удалили из этого перечня шесть стран: Босния и Герцеговина, Гайана, Лаос, Эфиопия, Шри-Ланка и Тунис. В то же время, мы добавили в наш список 12 стран, финансовую систему которых FATF признал слабой: Багамы, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Панама и Зимбабве. Мы будем приветствовать усилия этих стран в проведении быстрых реформ», – подчеркнул Домбровскис.

Он отметил: если страна появляется в перечне рисков, составленном ЕС, банки и другие профессиональные организации обязаны повысить контроль за всеми бизнес-транзакциями, в которых участвуют операторы, находящиеся в этих странах. Еще одним следствием является то, что в такие страны, как правило, не могут направляться любые фонды Евросоюза.

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По словам Домбровскиса, европейская сторона учитывает тяжелые обстоятельства, в которых оказались страны в связи с текущим кризисом коронавируса, что влияет на их усилия по устранению недостатков финансовой системы. Исходя из этого, объявленный перечень стран повышенного финансового риска не будет применяться до 1 октября текущего года.

«В список ЕС вошли страны, которые идентифицированы FATF как имеющие слабую систему защиты от отмывания денег. Мы также провели независимую оценку и других стран, деятельность которых представляет для нас высокий риск, и которые также включены в этот перечень. Такие действия направлены на защиту нашей финансовой системы, мы будем находиться в прямом и постоянном контакте с этими странами, и будем работать вместе с ними над устранением выявленных недостатков финансовой системы», – отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.