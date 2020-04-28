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Минсоцполитики разрабатывает накопительную пенсионную систему

Минсоцполитики разрабатывает накопительную пенсионную систему

Для обеспечения минимальных социальных стандартов пенсионного обеспечения, коэффициента замещения пенсиями потерянного заработка не менее 40%, нет другого пути, чем введение обязательной накопительной пенсионной системы.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова.

Также она отметила, что модель работы системы должна быть построена на уже существующих государственных (ГФС и ПФУ) и частных институтах (НПФ, КУА, администраторы, банки-хранители), без создания монополистических структур за счет средств государственного бюджета, но с усилением государственного регулирования.

“Должно быть обеспечено право человека свободно, без всякого давления со стороны работодателей или иных субъектов, выбирать и в любой момент менять учреждение для своих пенсионных накоплений. Безопасность накоплений должна гарантироваться законодательно установленными механизмами работы системы”, – прокомментировала Сальникова.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины разрабатывает механизм введения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.
  • Ранее депутаты зарегистрировали законопроект №2683 “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении”, которым предлагалось к имеющейся, солидарной, пенсионной системе добавить еще одну – накопительную.
  • Эксперты в целом поддерживают идею введения накопительного уровня пенсионного обеспечения, поскольку это является мировым опытом, и к тому же успешным, однако у них также есть большое количество вопросов и замечаний к предложенному законопроекту.
  • 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. грн, ниже фактического прожиточного минимума.

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По материалам Finance.UA
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