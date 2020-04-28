Минсоцполитики разрабатывает накопительную пенсионную систему

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Для обеспечения минимальных социальных стандартов пенсионного обеспечения, коэффициента замещения пенсиями потерянного заработка не менее 40%, нет другого пути, чем введение обязательной накопительной пенсионной системы.
Об этом заявила заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова.
Также она отметила, что модель работы системы должна быть построена на уже существующих государственных (ГФС и ПФУ) и частных институтах (НПФ, КУА, администраторы, банки-хранители), без создания монополистических структур за счет средств государственного бюджета, но с усилением государственного регулирования.
“Должно быть обеспечено право человека свободно, без всякого давления со стороны работодателей или иных субъектов, выбирать и в любой момент менять учреждение для своих пенсионных накоплений. Безопасность накоплений должна гарантироваться законодательно установленными механизмами работы системы”, – прокомментировала Сальникова.
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