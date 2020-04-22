Украинцам пообещали выплатить по 3 тыс. грн во время карантина: как получить

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Во время карантина, который был продлен предварительно до 11 мая, украинцы получат денежную помощь в размере 3 тыс. грн.
Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
В частности, по ее словам, в Украине во время карантина усилят социальную поддержку семей с детьми. Граждане, которые зарегистрировались в центре занятости, могут по упрощенной программе обратиться в центр социальной защиты и получить помощь в размере около 3 тыс. грн.
По словам Лазебной, помощь получат около 300 тысяч семей ФЛП первой и второй группы (без работников). Им будет оказана помощь на детей до 10 лет в размере прожиточного минимума на ребенка.
Также безработным упростят доступ к получению помощи малообеспеченным.
“Те, кто зарегистрировался безработным, могут с этой справкой прийти в центр соцзащиты и получат помощь малообеспеченной семье”, – сообщила Лазебная.
Она уточнила, что размер такой помощи составит около трех тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что “коронавирусная” тысяча гривен, которую украинским пенсионерам пообещали в связи с введенным в стране карантином, должна быть выплачена после 20 апреля.
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