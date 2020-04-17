0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 240 0

Премьер отчитался о выплатах "карантинной" тысячи

Премьер отчитался о выплатах "карантинной" тысячи

Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых менее 5 тыс. грн, уже получают дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн, инициированную Президентом Украины для поддержки малообеспеченных пожилых людей во время карантина.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

Большинство таких пенсионеров уже получили деньги на банковскую карту, а остальным государственная “Укрпочта” начала доставку денег на дом.

“Карантин – сложное время, особенно для малообеспеченных, для пожилых людей. Государство должно сделать все, чтобы поддержать этих людей в сложный период. Помощь уязвимым категориям граждан сегодня – одна из самых главных обязанностей власти”, – отметил Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • 24 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий.
  • На пенсионные выплаты направлено 2,4 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 46,7 миллиарда гривен.
  • Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы смогут получать по две пенсии. Кабинет Министров Украины разрабатывает механизм введения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.