Премьер отчитался о выплатах "карантинной" тысячи

Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых менее 5 тыс. грн, уже получают дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн, инициированную Президентом Украины для поддержки малообеспеченных пожилых людей во время карантина.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

Большинство таких пенсионеров уже получили деньги на банковскую карту, а остальным государственная “Укрпочта” начала доставку денег на дом.

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“Карантин – сложное время, особенно для малообеспеченных, для пожилых людей. Государство должно сделать все, чтобы поддержать этих людей в сложный период. Помощь уязвимым категориям граждан сегодня – одна из самых главных обязанностей власти”, – отметил Зеленский.

Справка Finance.ua:

24 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий.

На пенсионные выплаты направлено 2,4 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 46,7 миллиарда гривен.