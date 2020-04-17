Премьер отчитался о выплатах "карантинной" тысячи

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Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых менее 5 тыс. грн, уже получают дополнительную помощь в размере 1 тыс. грн, инициированную Президентом Украины для поддержки малообеспеченных пожилых людей во время карантина.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.
Большинство таких пенсионеров уже получили деньги на банковскую карту, а остальным государственная “Укрпочта” начала доставку денег на дом.
“Карантин – сложное время, особенно для малообеспеченных, для пожилых людей. Государство должно сделать все, чтобы поддержать этих людей в сложный период. Помощь уязвимым категориям граждан сегодня – одна из самых главных обязанностей власти”, – отметил Зеленский.
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