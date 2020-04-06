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В марте население массово открывало валютные депозиты

В марте население массово открывало валютные депозиты

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 5,6% до 601,633 млрд гривен по состоянию на 1 апреля.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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Напомним, НБУ запретил банкам ограничивать выдачу депозитов населению.

С начала года вклады населения в банках выросли на 10,9% с 542,302 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в марте сократились на 0,5% до 328,6 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличился на 14,1% до 273,028 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в марте уменьшились на 1,1% до 523,904 млрд гривен.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в марте для юрлиц увеличилась на 0,6 п.п. до 7,1%, для физлиц снизилась на 1 п.п. до 11,7%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,3%, для населения – 1,7%.

Справка Finance.ua:

  • Банки уже начали повышать депозитные ставки, чтобы успокоить вкладчиков, которые нервничают из-за карантинных ограничений и экономической неопределенности.

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По материалам Finance.UA
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