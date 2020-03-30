Депозитные ставки стали расти

Банки уже начали повышать депозитные ставки, чтобы успокоить вкладчиков, которые нервничают из-за карантин и экономическую неопределенность.

Об этом банкиры рассказали в ходе онлайн-трансляции дискуссии «Какие льготы получают заемщики во время всеукраинского карантина?», Организованной «Финансовым клубом».

«Некоторые банки начали поднимать свои процентные ставки по депозитам», – рассказала председатель правления Альфа-Банка Виктория Михайле.

«Наш банк буквально на 0,5% поднял по всем срокам ставку по депозитам, поскольку ликвидность высокая. Будем следить за рынком», – признался заместитель председателя правления ТАСкомбанка Сергей Бочаров.

Первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева говорит, что они ввели повышенный процент при автопролонгации. «У нас приток гривневых депозитов. Мы сделали акцию: добавляем 1% за автопролонгацию для гривневых депозитов. Для валютных мы этого не делаем, потому что ее некуда деть, мы ее спокойно отдаем», – отметила она.