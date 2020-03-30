0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 212 0

Депозитные ставки стали расти

Депозитные ставки стали расти

Банки уже начали повышать депозитные ставки, чтобы успокоить вкладчиков, которые нервничают из-за карантин и экономическую неопределенность.

Об этом банкиры рассказали в ходе онлайн-трансляции дискуссии «Какие льготы получают заемщики во время всеукраинского карантина?», Организованной «Финансовым клубом».

«Некоторые банки начали поднимать свои процентные ставки по депозитам», – рассказала председатель правления Альфа-Банка Виктория Михайле.

«Наш банк буквально на 0,5% поднял по всем срокам ставку по депозитам, поскольку ликвидность высокая. Будем следить за рынком», – признался заместитель председателя правления ТАСкомбанка Сергей Бочаров.

Первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева говорит, что они ввели повышенный процент при автопролонгации. «У нас приток гривневых депозитов. Мы сделали акцию: добавляем 1% за автопролонгацию для гривневых депозитов. Для валютных мы этого не делаем, потому что ее некуда деть, мы ее спокойно отдаем», – отметила она.

По ее словам, клиенты активно забирают валютные депозиты, срок которых закончился.

«Забирают валютные депозиты по срокам. И мы это связываем с той паникой, что нет наличного доллара на рынке. Как только валюта появится, валютные депозиты будут перевкладываться», – прогнозирует она.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке заверили, что не будет ограничения на снятие депозитов для населения.

Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не так велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.

Получить бонус к депозиту 💰

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.