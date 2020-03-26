Что должен помнить каждый вкладчик банка в Украине (инфографика)

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Все банки, кроме «Ощадбанка», являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а следовательно, гарантии Фонда распространяются на их вкладчиков.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФО.
“Согласно возложенным законом обязанностям, Фонд в случае признания банка неплатежеспособным и ликвидации банка, возмещает его вкладчикам средства по вкладам в пределах гарантированной суммы”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, несмотря на карантин, Фонд продолжает выполнять все возложенные на него законодательством функции. Благодаря Автоматизированной системе выплат все желающие могут получить гарантированное им возмещение.
Что такое гарантированная сумма:
Как получить гарантированное возмещение:
Случаи, когда вкладчик должен дополнительно обращаться в Фонд для получения возмещения:
Подходит к концу срок ликвидации банков, которые были признаны неплатежеспособными в 2014-2016 гг., но вкладчики банков, процедура ликвидации которых пока еще продолжается, могут получить гарантированное возмещение. Список банков, ликвидация которых продолжается, по ссылке.
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