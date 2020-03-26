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Что должен помнить каждый вкладчик банка в Украине (инфографика)

Что должен помнить каждый вкладчик банка в Украине (инфографика)

Все банки, кроме «Ощадбанка», являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а следовательно, гарантии Фонда распространяются на их вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФО.

“Согласно возложенным законом обязанностям, Фонд в случае признания банка неплатежеспособным и ликвидации банка, возмещает его вкладчикам средства по вкладам в пределах гарантированной суммы”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, несмотря на карантин, Фонд продолжает выполнять все возложенные на него законодательством функции. Благодаря Автоматизированной системе выплат все желающие могут получить гарантированное им возмещение.

Что такое гарантированная сумма:

  • это сумма вклада +%;
  • но не более 200 тыс. грн одному лицу в одном банке, независимо от количества вкладов.

Как получить гарантированное возмещение:

  • обратиться в отделение одного из 11 банков-агентов с паспортом и ИНН и получить средства;
  • список банков-агентов по ссылке.

Случаи, когда вкладчик должен дополнительно обращаться в Фонд для получения возмещения:

  • в случае получения возмещения на правах наследства;
  • в случае выявления в банке-агенте несоответствия реквизитов документов вкладчика (например, из-за изменения паспорта, фамилии, имени или допущения ошибки при открытии счета);
  • в случае спорных вопросов.

Подходит к концу срок ликвидации банков, которые были признаны неплатежеспособными в 2014-2016 гг., но вкладчики банков, процедура ликвидации которых пока еще продолжается, могут получить гарантированное возмещение. Список банков, ликвидация которых продолжается, по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненные убытки.
  • Также ранее Фонд разрабатывал законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. Планировалось введение поэтапного увеличения до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.
  • Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменил очередность выплат вкладчикам, средства которых привлекались банком с целью получения процентов по договорам, заключенным на индивидуальных условиях.

Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не так велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.

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По материалам Finance.UA
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